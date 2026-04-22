La dieta cetogénica muestra mejoras en la función del páncreas en pacientes con diabetes tipo 2

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MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las personas con diabetes tipo 2 que siguen una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos podrían tener mayores probabilidades de revertir su diabetes que aquellas que siguen una dieta baja en grasas, según un pequeño estudio de la Universidad de Alabama en Birmingham (Estados Unidos) publicado en el 'Journal of the Endocrine Society.

"Demostramos que tres meses de una dieta cetogénica mejoraron la función de las células beta en pacientes con diabetes tipo 2, y estas mejoras se asociaron con cambios en la proporción de proinsulina-péptido C, un biomarcador del estrés pancreático", aporta Marian Yurchishin, de la Universidad de Alabama en Birmingham.

"Aparte de la cirugía bariátrica o la pérdida de peso intencional de gran volumen, actualmente no existen intervenciones para mejorar la función de las células beta en la diabetes tipo 2", afirma

Una dieta cetogénica es un plan de alimentación alto en grasas y bajo en carbohidratos que modifica el metabolismo hepático para favorecer la quema de grasa en lugar de su almacenamiento. Los cambios bioquímicos involucrados finalmente producen numerosos beneficios para la salud que pueden incluir una mejor función de las células beta y pueden ocurrir sin una pérdida de peso sustancial.

Los autores estudiaron a 51 personas con diabetes tipo 2 (71% mujeres) de entre 55 y 62 años que seguían una dieta cetogénica o una dieta baja en grasas, ambas prescritas para mantener el peso, y compararon los cambios en su relación proinsulina/péptido C. La relación proinsulina/péptido C refleja el estrés de las células beta y se ha demostrado que disminuye después de la pérdida de peso inducida por la dieta.

Encontraron que, si bien ambos grupos perdieron en promedio una cantidad moderada de peso, una dieta cetogénica disminuye la proporción de proinsulina secretada en mayor medida que una dieta baja en grasas en pacientes con diabetes tipo 2 temprana, un cambio que se asoció con una mejora en la función de las células beta.

UN HALLAZGO PROMETEDOR, PERO AÚN PRELIMINAR

"Sugerimos que una dieta cetogénica puede reducir el estrés en el páncreas y mejorar la capacidad de las células beta para secretar insulina en pacientes con diabetes tipo 2", concluye Yurchishin.

El estudio fue financiado por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, el Centro de Investigación sobre Nutrición y Obesidad de la Universidad de Alabama en Birmingham, el Centro de Investigación sobre Diabetes de la Universidad de Alabama en Birmingham y el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre.