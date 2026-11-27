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MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El endocrinólogo e investigador del Boston Children's Hospital y profesor de Harvard Medical School y Harvard T.H. Chan School of Public Health, en EEUU, el doctor David S. Ludwig, ha afirmado que una dieta baja en carbohidratos podría compartir algunos mecanismos fisiológicos con los medicamentos GLP-1: ralentizar la velocidad de la digestión, reducir los niveles de glucosa e insulina en sangre después de las comidas y, posiblemente, ayudar a evitar la disminución de la tasa metabólica que suele acompañar a la pérdida de peso.

La posible complementariedad entre las estrategias nutricionales bajas en hidratos de carbono y los nuevos medicamentos basados en GLP-1, ha sido una de los tema tratado por el investigador en el simposio 'El enfoque metabólico de la obesidad: integración de los GLP-1, las dietas bajas en carbohidratos y cetogénicas para la pérdida de grasa y la preservación de la masa muscular', patrocinado por PronoKal y celebrado en el marco del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO).

El investigador ha explicado que "estos fármacos han supuesto una transformación en el tratamiento de la obesidad", pero ha insistido en que no sustituyen los beneficios fundamentales de una alimentación saludable y la actividad física. "Los fármacos actúan sobre una o un número limitado de vías biológicas, mientras que la dieta y el ejercicio influyen en prácticamente todos los sistemas orgánicos y en numerosas vías metabólicas", ha señalado Ludwig.

Esta hipótesis también está relacionada con un trabajo científico publicado recientemente por los doctores Ludwig y Arne Astrup en la revista 'Obesity', titulado "GLP-1 Receptor Agonists, Gastric Emptying, and Mechanisms of Weight Loss". En esta carta al editor, ambos autores han planteado que el efecto de los agonistas GLP-1 sobre el vaciamiento gástrico podría tener una relevancia metabólica mayor de la que habitualmente se considera.

Los medicamentos GLP-1 retrasan el vaciamiento gástrico y, con ello, ralentizan la absorción de nutrientes, especialmente de los hidratos de carbono. Este proceso puede reducir la secreción de insulina después de las comidas. Ludwig y Astrup han planteado que este mecanismo podría contribuir a explicar parte de la pérdida de peso asociada a estos tratamientos, más allá de su conocido efecto sobre el apetito. Los autores también han recuperado investigaciones previas que han relacionado un mayor retraso del vaciamiento gástrico inducido por liraglutida con una mayor pérdida de peso. A partir de estos datos, proponen que la reducción de la insulina podría modificar el reparto de los combustibles energéticos del organismo.

La posibilidad de que las dietas bajas en carbohidratos y los agonistas GLP-1 compartan mecanismos relacionados con la reducción de la insulina posprandial abre una línea de investigación sobre su posible complementariedad.

Así la intervención de Ludwig ha aportado otra perspectiva al debate sobre el metabolismo de la obesidad: el denominado modelo carbohidrato-insulina. Esta propuesta o hipótesis científica cuestiona que el exceso de peso deba explicarse exclusivamente a partir del balance entre las calorías ingeridas y las gastadas y sitúa en primer plano la influencia de la calidad de los hidratos de carbono y de la respuesta hormonal que provocan.

Según este modelo, la cantidad y, especialmente, el tipo de hidratos de carbono consumidos pueden influir en la secreción de insulina y, con ello, en el destino de la energía dentro del organismo. Los alimentos ricos en hidratos de carbono de rápida absorción pueden provocar una mayor respuesta glucémica e insulínica después de las comidas. Esta respuesta favorecería el almacenamiento de energía en el tejido adiposo y reduciría su disponibilidad para otros tejidos.

Desde esta perspectiva, "las dietas bajas en carbohidratos podrían contribuir a reducir la respuesta glucémica y la secreción de insulina después de las comidas, disminuir las señales metabólicas asociadas al almacenamiento de energía y facilitar la movilización de la grasa acumulada". Ludwig ha señalado que "las dietas que reducen los niveles de insulina pueden ofrecer beneficios para la pérdida de peso y para disminuir los riesgos asociados a la resistencia a la insulina".

Por otro lado, la directora del Grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), investigadora del CIBEROBN y vocal de SEEDO, la doctora Ana Belén Crujeiras, ha presentado resultados de sus investigaciones sobre la relación entre obesidad, nutrición y envejecimiento biológico.

"La obesidad no solo altera el metabolismo y aumenta el riesgo de desarrollar otras enfermedades, sino que también se ha relacionado con una aceleración del envejecimiento biológico", ha dicho. Por ello, conocer si determinadas intervenciones nutricionales pueden influir en estos procesos abre una vía de investigación que va más allá de la pérdida de peso.

En uno de los hallazgos de los estudios presentados se ha observado durante una fase de cetosis nutricional inducida mediante una dieta cetogénica muy baja en calorías (que reduce notablemente el aporte energético y de hidratos de carbono para favorecer que el organismo utilice las grasas como fuente de energía). En ese periodo, el equipo de la doctora Crujeiras ha identificado una reducción de la aceleración de la edad epigenética, estimada mediante marcadores de metilación del ADN.

Este resultado, según ha explicado, "sugiere que los posibles efectos de la intervención nutricional podrían extenderse a procesos biológicos relacionados con el envejecimiento, además de los cambios asociados a la reducción de peso".