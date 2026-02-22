Dieta antiedad: estos son los dos alimentos que más nos envejecen (y probablemente consumas a diario)

Archivo - Joven en ropa deportiva comiendo sano en lugar de elegir comida basura. - JJLIM80/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Feb.

La piel no sólo refleja el paso del tiempo, también delata cómo comemos. La inflamación crónica y la glicación —el proceso por el que el exceso de azúcares se une a proteínas y a grasas, acelerando el deterioro celular— dejan huella visible en el rostro mucho antes de que aparezcan otros signos de enfermedad.

“La piel es un marcador de nuestra salud general; lo que vemos por fuera, en la superficie de nuestra piel, es el reflejo de lo que está ocurriendo en el interior”, explica la farmacéutica y dietista-nutricionista María José Cachafeiro, autora de Rejuvenece comiendo (Hestia), durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus.

Según defiende, aunque el envejecimiento es inevitable, la alimentación —junto al descanso y al ejercicio— pueden modular la velocidad a la que se produce, favoreciendo una piel más luminosa, menos inflamada, y metabólicamente más saludable.

Tal y como subraya, la alimentación es fundamental en la salud de todo nuestro cuerpo, pero la piel es la parte más externa y es en la que más fácil se refleja esa salud. “Al final todo lo que comemos va a llegar a nutrir las células de nuestro cuerpo y entre ellas las células de nuestra piel”, remarca esta experta.

QUÉ ALIMENTOS NO NOS AYUDAN A CUIDAR DE NUESTRA PIEL

Precisamente, llama la atención sobre el hecho de que hay determinados alimentos que pueden empeorar ciertos procesos, como el envejecimiento visible, la oxidación, la inflamación crónica, y la glicación.

“Realmente el envejecimiento es imposible de frenar, nuestro cuerpo envejece desde que nacemos; pero ese envejecimiento sí lo podemos ralentizar, o al menos no acelerar, por ejemplo, a través de nuestra alimentación: cuidando el método de cocinado y el tipo de alimentos que consumimos”, agrega esta especialista en Nutrición.

Así, insiste en que con la alimentación conseguimos que ese proceso de envejecimiento celular sea lo más lento posible, recordando que “no hay nada que frene el envejecimiento”; aparte, por supuesto, de dormir bien, de hacer ejercicio de forma regular, y de mantener una rutina cosmética adecuada, según subraya.

De hecho, remarca que hay alimentos que nos envejecen, como los ultraprocesados, “a los que me gusta llamarles ‘comestibles’, mejor que alimento”, y los alimentos muy ricos en azúcares, que precisamente son los que más nos envejecen.

¿HAY ALIMENTOS QUE NOS REJUVENECEN?

Con ello, también le preguntamos a María José Cachafeiro si hay alimentos que nos ‘rejuvenecen’ y ayudan a que el proceso de envejecimiento sea más lento. “Si no hemos seguido una alimentación saludable cuando la cambiamos vemos en poco tiempo la mejoría en nuestra piel”, advierte esta farmacéutica y dietista-nutricionista.

“Si consumimos, por ejemplo, productos ricos en omega-3, con un gran poder antiinflamatorio, como los pescados grasos, las semillas, los frutos secos, el aove, las verduras o las frutas en general; estos nos ayudarán a mejorar nuestro estado de salud en general y el de la piel en particular”, añade.

Destaca especialmente el caso de los frutos rojos, “que son los más ricos en antioxidantes, al tiempo que ayudan a reducir la oxidación celular y a recuperar la luminosidad en la piel”; así como determinados alimentos antiinflamatorios, como las verduras, muy ricas en fitonutrientes.

Tal y como defiende María José Cachafeiro, nunca es tarde para mejorar nuestra alimentación “porque cada elección diaria de lo que ponemos en nuestro plato puede sumar o restar sobre el estado de nuestra piel”.

Y todo ello, según prosigue, unido a otros hábitos, como puede ser moverse más; el realizar pequeños ayunos, donde dejamos descansar a nuestro sistema digestivo, con pequeñas restricciones calóricas; así como el descansar bien; y el mantener una vida social activa; “todo esto puede sumar o restar sobre cómo nos vemos”, agrega.

En este sentido, subraya que siempre estamos a tiempo de sumar, aunque hayamos estado muchos años restando. “Cuanto antes empieces a sumar, mejor; pero aunque empieces tarde, si comes de forma saludable tu piel lo notará”, resalta esta experta en Nutrición.