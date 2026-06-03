La 'dieta anticáncer' no existe, pero sí está claro que la nutrición tiene mucho que ver con el cáncer

Archivo - Frutas y verduras crudas variadas comida vegana - MEDITERRANEAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la Universidad de Rockefeller (EEUU), Kivanç Birsoy, ha advertido de que la 'dieta anticáncer' no existe, pero sí está claro que la nutrición tiene mucho que ver con el cánce; "nunca vas a poder curar un cáncer solo con dieta, eso no va a pasar", ha subrayado el investigador turco.

Así pues, la 'dieta anticáncer' no existe, según ha señalado coincidiendo con otros de los las asistentes a un reciente congreso en Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), líderes internacionales en esta área.

Sin embargo, han señalado que no hay duda de que la nutrición tiene mucho que ver con el cáncer. En los últimos años ha quedado claro que lo que se come, y cuánto se come, "es importante". La obesidad se asocia con más riesgo de desarrollar 13 tipos de cáncer, y con más posibilidad de metástasis. Lo que falta ahora es entender los detalles de una relación que es enormemente compleja.

En su grupo de investigación se analiza la dependencia que tiene el cáncer de aminoácidos específicos y lípidos. Recientemente han descubierto que, en determinadas condiciones, algunos antioxidantes que actúan dentro de los compartimentos celulares pueden favorecer el cáncer. En concreto el glutatión ayuda a las células cancerosas a metastatizar, porque les permite sobrevivir en condiciones de poco oxígeno.

Pero es un área de investigación joven, que según Birsoy todavía no llega al paciente. "Falta entre 5 y 10 años para que la dieta pueda complementar el tratamiento del cáncer, pero llegaremos", dice. "Ya tenemos tecnología para aprender aconectar la genética de cada paciente con nutrientes y tipos de cáncer concretos. Pero necesitamos más investigación básica, como la que se hace en centros como el CNIO, y ensayos clínicos", ha afirmado.

LA DIETA PODRÍA SER UN POTENTE COMPLEMENTO AL TRATAMIENTO

La dieta podría ser un potente complemento al tratamiento, ya que hay nutrientes específicos potencian un determinado tratamiento o reducen sus efectos secundarios. Sería lo que Eileen White, del Rutgers Cancer Institute (EEUU), llama "devolver el poder al paciente".

Durante el encuentro, han destacado que la genómica, la proteómica y la metabolómica -y la computación y la IA, para extraer la información relevante del big data que generan todas estas tecnologías- permiten investigar como nunca antes la relación entre nutrición y cáncer.

El investigador del CNIO y también co-organizador, Nabil Djouder, ha puesto el foco en la obesidad, cuya relación con el cáncer y otras enfermedades es cada vez más clara pero aún incomprendida. Para empezar, "no todas las personas con obesidad tienen más riesgo de cáncer, hay personas con un alto índice de masa corporal que no tienen las patologías asociadas a la obesidad. Necesitamos entender esto muy bien", ha añadido Djouder.

En una revisión reciente sobre el uso de la dieta en los tratamientos contra el cáncer, Djouder explicaba que las dietas pueden apuntar directamente al metabolismo del cáncer, al privar al tumor de los nutrientes que necesita. En el congreso presentó uno de sus últimos resultados, sobre cómo la falta de una proteína favorece la aparición de fibrosis hepática, un paso decisivo en la progresión hacia la cirrosis y el cáncer de hígado.