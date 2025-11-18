La desnutrición relacionada con la enfermedad es un "reto" que afecta al 30% de los pacientes hospitalizados - ALIANZA MÁSNUTRIDOS

El presidente de la Alianza Másnutridos, el doctor Miguel León Sanz, ha señalado que la desnutrición relacionada con la enfermedad es un "reto asistencial y ético" que en España afecta al 30 por ciento de los pacientes hospitalizados, y que a pesar de sus consecuencias clínicas y económicas "no se diagnostica ni trata" de forma adecuada.

"La desnutrición relacionada con la enfermedad sigue siendo un reto asistencial y ético en muchos países, en concreto en España. La prevención, detección precoz y tratamiento adecuado deben integrarse en la práctica clínica habitual para mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de los pacientes", ha afirmado León, también jefe de la Unidad de Nutrición Clínica del Hospital Universitario 12 de Octubre y jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición.

Así se ha pronunciado durante una jornada celebrada con motivo del décimo aniversario de la Alianza Másnutridos, en la que también se ha presentado un manifiesto sobre el abordaje de la desnutrición relacionada con la enfermedad, que es "especialmente relevante" en personas con edad avanzada, enfermos crónicos, pluripatológicos e institucionalizados o con patologías de especial riesgo como las oncológicas, digestivas, renales, infecciosas o cardiorrespiratorias.

"El hospital es un lugar privilegiado del cuidado a la persona donde se busca su salud. Sin embargo, en el entorno clínico puede prestarse poca atención a las consecuencias que tiene la enfermedad sobre el estado nutricional de los pacientes en el hospital, y también en la comunidad", ha agregado el doctor León.

El evento también ha servido para poner en valor el trabajo conjunto entre profesionales y pacientes para identificar necesidades y trasladar propuestas a los decisores políticos, de forma que se "garantice el derecho" a una alimentación adecuada en los pacientes mediante un diagnóstico y una terapia nutricional óptimos

"Como consecuencia de la desnutrición, los pacientes pueden sufrir mayores complicaciones, necesidad de ingresos hospitalarios y estancias más prolongadas, mayor número de reingresos y empeoramiento de su dependencia y calidad de vida", ha comentado el representante de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), el doctor Andrés Aloy Duch.

Esta situación no solo supone un empeoramiento de su salud, sino que también aumenta los costes del Sistema Nacional de Salud SNS en unos 1.143 millones de euros por año, lo que supone un gasto adicional asociado de 5.820 euros por paciente, duplicando los costes de hospitalización respecto al paciente bien nutrido.

ABORDAR LA DESNUTRICIÓN PARA DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD

La vocal de la Junta Directiva del ICOMEM, la doctora María Esther Cordón Muro, ha subrayado que el manejo precoz de este tipo de desnutrición es "fundamental" para disminuir la morbimortalidad tanto durante la estancia hospitalaria como tras el alta.

"Para poder realizar un correcto manejo de estos pacientes, es fundamental el uso de herramientas de cribado nutricional de manera universal en todas las unidades de hospitalización y de manera periódica", ha agregado.

De cara a lograr un correcto seguimiento clínico, la coordinadora de la Unidad Soporte Nutricional del Hospital Vall d'Hebron, la doctora Rosa Burgos, ha destacado la necesidad de adquirir el compromiso de definir de una forma "más precisa y acertada" los tipos de desnutrición y su correspondiente registro.

"Lo que no se registra no existe y, en el ámbito hospitalario, llevar a cabo una valoración nutricional y codificar sus resultados es imprescindible, sobre todo, si tenemos en cuenta la elevada incidencia y el efecto negativo que ésta tiene sobre la evolución de los pacientes. El registro permite conocer qué paciente está desnutrido y en qué grado, así como establecer un plan terapéutico nutricional individualizado y una monitorización de la evaluación", ha explicado.

Por otro lado, la especialista ha apuntado que las comunidades autónomas deben ser el "eje operativo del cambio" para lograr la coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Nutrición Clínica y Dietética, especialmente de cara al envejecimiento progresivo de la población y al aumento de las enfermedades crónicas.

"Las comunidades autónomas son el eje operativo del cambio. Su implicación es esencial para que la atención nutricional se consolide como una práctica estructurada del sistema sanitario", ha afirmado la doctora Burgos.

En relación a ello, la responsable del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Fuenlabrada, la doctora Emilia Cancer, ha expresado que la Comunidad de Madrid ha incorporado nuevas patologías con criterios definidos de valoración y revisión, lo que ha favorecido una mayor continuidad asistencial y un acceso más equitativo.

"No obstante, resulta necesario que se valore una actualización de la normativa para que la financiación dependa de la presencia de desnutrición y no de la patología de base", ha incidido.

UNA ACCIÓN CONJUNTA DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS

El representante de la Sociedad Española de Geriatría Gerontología (GEGG), el doctor Federico Cuesta, ha enunciado que las Sociedades científicas desempeñan un "papel esencial" en la implantación de medidas frente a la desnutrición relacionada con la enfermedad, actuando como vehículo de transferencia del conocimiento científico a la práctica asistencial.

"Solo mediante una acción conjunta, sustentada en la evidencia y respaldada por las instituciones sanitarias, podremos garantizar que ningún paciente quede sin una atención nutricional adecuada", ha incidido.

De forma parecida se ha pronunciado la representante del Grupo Español de Rehabilitación Multimodal (GERM), la doctora Julia Ocón, quien ha insistido en que la cooperación permite trasladar el conocimiento a la realidad asistencial y generar un impacto real en la calidad de vida de las personas.

Por último, el director médico de Abbott, Germán Guzmán, ha afirmado que la mejora de la atención nutricional de los pacientes requiere de la colaboración de todos los agentes implicados, motivo por el que llevan una década impulsando, junto a SENPE y múltiples sociedades científicas, la mejora de la atención nutricional en España a través de la Alianza Másnutridos.