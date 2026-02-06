Archivo - La deshidratación intencionada en deportes de combate con pesaje previo a su práctica supone un riesgo para la salud - HOSPITAL QUIRÓNSALUD MARBELLA - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El profesor titular de Ciencias del Deporte de la Universidad Europea, Álvaro Bustamante, ha destacado que la deshidratación intencionada en deportes de combate con pesaje previo a su práctica "puede ofrecer ventajas" al subir a la báscula, pero "compromete el rendimiento físico y cognitivo del deportista", ya que supone un riesgo para la salud.

La hidratación juega un papel crucial no solo para optimizar el rendimiento, sino también para proteger la salud de los atletas, por lo que Bustamante ha explicado que el enfoque contrario "tiene un coste elevado tanto a nivel fisiológico como competitivo, y sus repercusiones pueden extenderse más allá del momento del combate".

"Las ventajas de bajar de peso de forma rápida son, a menudo, cuestionables", ha declarado este representante académico, que ha añadido que "la reducción de fuerza, resistencia y capacidad de reacción puede ser determinante en deportes donde cada decisión y movimiento son cruciales".

En un contexto en el que estas prácticas aumentan significativamente el riesgo de lesiones, enfermedades relacionadas con el calor, desequilibrios electrolíticos y daños renales, Bustamante ha afirmado que son destacables "los efectos negativos acumulativos a largo plazo sobre el organismo, como alteraciones hormonales, metabólicas y cardiovasculares".

POSIBLES FATIGA PRECOZ Y CALAMBRES MUSCULARES DURANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

"La recuperación total del rendimiento neuromuscular y la termorregulación requiere más tiempo del disponible tras el pesaje, dejando al atleta con un rendimiento comprometido incluso si logra rehidratarse parcialmente", ha continuado este miembro de la Universidad Europea. Así, son posibles la fatiga precoz, los calambres musculares, los mareos y la pérdida de coordinación.

Por último, Bustamante se ha referido a los competidores amateurs, a los que recomienda evitar la deshidratación extrema. "En ausencia de una supervisión médica adecuada, este tipo de estrategias puede conllevar riesgos para la salud", ha concluido.