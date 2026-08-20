Descubren qué tienen en común los consumidores habituales de café

Archivo - Un estudio relaciona el consumo habitual de café con una mejor salud metabólica y sugiere una huella hormonal distintiva - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Oulu (Finlandia) ha mostrado la relación existente entre el consumo habitual de café y una mejor salud metabólica, además de que ha sugerido "una huella hormonal distintiva", principalmente en hombres.

Publicada en la revista especializada 'European Journal of Nutrition', esta investigación ha establecido la mencionada conexión entre la ingesta de esta bebida y "una composición corporal y marcadores metabólicos más saludables". Por tanto, supone un paso más con respecto a trabajos previos por los que ya se había referenciado la asociación entre su consumo y un menor riesgo de padecer patologías como diabetes tipo 2 y las cardiovasculares.

Ahora, y debido a que los mecanismos biológicos que explican estos beneficios todavía no están claros, los investigadores del citado centro académico han analizado datos de 2.264 personas de 46 años pertenecientes a la cohorte de nacimientos del norte de Finlandia en 1966. Así, han comprobado cómo beber café habitualmente se asocia con los metabolitos circulantes, los marcadores de riesgo cardiometabólico y las hormonas sexuales.

MENOR CANTIDAD DE GRASA TOTAL Y VISCERAL

"A pesar de tener un índice de masa corporal (IMC) similar, las personas con mayor consumo de café presentaban menor cantidad de grasa total y visceral, y mayor masa muscular esquelética que aquellas que consumían menos", han continuado, para añadir que en ambos sexos, "se correlacionó con niveles circulantes más bajos de aminoácidos de cadena ramificada, biomarcadores que previamente se han relacionado con la resistencia a la insulina y un mayor riesgo de diabetes tipo 2 cuando se encuentran crónicamente elevados".

Una vez expuesto que las asociaciones más significativas se han observado en hombres, han indicado que la mayor ingesta "se relacionó con un perfil glucosa-insulina más favorable, mayores concentraciones de testosterona total y biodisponible, y niveles elevados de globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG, por sus siglas en inglés)". "Al mismo tiempo, la testosterona libre y el índice de andrógenos libres fueron ligeramente inferiores", han añadido.

"En mujeres, las asociaciones hormonales fueron más limitadas y se caracterizaron principalmente por niveles más altos de SHBG y menores niveles de andrógenos libres", han apuntado. En la misma línea, el autor principal de este estudio y doctorando en la Universidad de Oulu, Luca Verroest, ha insistido en que se ha observado la citada "huella hormonal distintiva", la cual "no desapareció incluso después de tener en cuenta el IMC y los factores del estilo de vida, y varias de estas asociaciones difirieron entre hombres y mujeres".

Con todo, los investigadores han sostenido que los resultados obtenidos "sugieren que las vías hormonales podrían explicar parcialmente la relación entre el consumo de café y la salud metabólica". Sin embargo, y dado que el que han liderado es un estudio observacional, consideran que "los hallazgos demuestran asociaciones más que relaciones de causa y efecto".