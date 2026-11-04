Descubren un suplemento nutricional que mejora indicadores de salud cardiovascular

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MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un suplemento nutricional multicomponente ha demostrado mejorar los indicadores de salud vascular, según un ensayo controlado aleatorizado dirigido por la Universidad de Surrey (Reino Unido).

La fórmula combinaba ingredientes (vitaminas/minerales, aminoácidos y bioactivos de origen vegetal) seleccionados por su relevancia para diversos procesos biológicos asociados al envejecimiento.

Tras seis meses, los participantes que recibieron el suplemento, conocido como NOVOS Core, mostraron mejoras en la función endotelial, la rigidez arterial y la presión arterial sistólica en comparación con quienes no lo recibieron. La función de los vasos sanguíneos mejoró una hora después de la primera dosis.

Durante el estudio, qur se publica en 'European Heart Journal Open', los científicos de Surrey exploraron si la administración simultánea de un suplemento nutricional para abordar múltiples procesos relacionados con el envejecimiento podría influir en los biomarcadores de la salud cardiovascular. Estas medidas reflejan aspectos complementarios de la salud vascular y están asociadas con el riesgo cardiovascular, aunque no constituyen resultados clínicos.

El profesor Christian Heiss, catedrático de Medicina Cardiovascular de la Universidad de Surrey, declara: "El envejecimiento biológico no se produce por una sola vía, sino por una serie de procesos moleculares y celulares que interactúan entre sí. La idea detrás de este estudio era determinar si abordar varios de estos procesos simultáneamente mediante un suplemento nutricional podría producir efectos medibles en los biomarcadores de la salud cardiovascular".

Como primer paso, los investigadores analizaron biomarcadores establecidos de salud vascular, como la presión arterial y los niveles de colesterol, en lugar de los resultados clínicos. Observaron cambios favorables en la función endotelial, la rigidez arterial y la presión arterial sistólica tras seis meses. "Estos hallazgos son alentadores. Ahora necesitamos estudios más amplios para comprender los mecanismos implicados y, lo que es más importante, si estos cambios se traducen en beneficios para la salud a largo plazo", declaran los expertos.

Diogo Barardo, director de I+D de NOVOS y gerocientífico, es decir, científico especializado en la biología del envejecimiento, añade: "Cuando comenzamos a desarrollar NOVOS Core en 2019, nuestra hipótesis era que abordar simultáneamente todas las características distintivas del envejecimiento, los procesos biológicos fundamentales que subyacen al envejecimiento y a las enfermedades relacionadas con la edad, podría producir mejoras medibles en los órganos y sistemas afectados por el envejecimiento. Los resultados del estudio STAMINA proporcionan evidencia clínica alentadora que respalda esa hipótesis, al demostrar mejoras en tres indicadores de la función cardiovascular, lo cual es particularmente significativo dado que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo."

Para obtener más información, se reclutaron 61 participantes, 33 de los cuales recibieron el suplemento y 28 un placebo (grupo de control). Se les pidió a los participantes que consumieran el suplemento o un placebo una vez al día durante seis meses.

Los investigadores descubrieron que la dilatación mediada por flujo, una medida de la función endotelial (regulación del tono de los vasos sanguíneos y la coagulación), mejoró en los participantes que recibieron el suplemento en comparación con el grupo de control. También se observó una mejoría una hora después de la primera dosis, mientras que los valores permanecieron prácticamente sin cambios en el grupo de control.

A los seis meses, la diferencia ajustada entre grupos en la presión arterial sistólica fue de 6,1 mmHg, favoreciendo nuevamente al grupo que recibió el suplemento. También se observó una diferencia una hora después de la primera dosis. Para contextualizar este efecto, estudios previos de gran envergadura han demostrado que una reducción de 5 mmHg en la presión arterial sistólica se asocia con una reducción aproximada del 10% en los eventos cardiovasculares mayores cuando se mantiene a lo largo del tiempo. El presente estudio no fue diseñado para evaluar resultados clínicos.

La velocidad de la onda de pulso, una medida de la rigidez arterial, también fue menor (lo que indica arterias más blandas), con una diferencia ajustada entre grupos de 1,18 m/s después de seis meses. Además, los análisis de sangre no mostraron cambios significativos en el colesterol ni en otros lípidos sanguíneos, lo que sugiere que los cambios observados en los marcadores vasculares no se explicaban por la reducción de lípidos.

Los científicos también descubrieron que el riesgo cardiovascular estimado a 10 años disminuyó modestamente, lo que refleja en gran medida la diferencia en la presión arterial sistólica.

La profesora Juliet Wright, decana fundadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Surrey, señala: "Este estudio es un buen ejemplo de cómo las ideas surgidas de la biología del envejecimiento pueden someterse a pruebas rigurosas en humanos. Los hallazgos proporcionan una interesante prueba de concepto, pero el siguiente paso importante es comprender la biología subyacente y determinar si los cambios en los biomarcadores cardiovasculares se traducen en beneficios significativos para la salud a largo plazo".