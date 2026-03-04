Descubren cómo las bacterias de la saliva pueden ayudar a reducir las reacciones alérgicas al cacahuete

Archivo - Cacahuete, maní. - URBAZON/ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de La Princesa (IIS Princesa) en Madrid y de la Universidad McMaster en Canadá, ha revelado una conexión entre las bacterias que habitan en la boca, y la forma en la que el sistema inmune reacciona frente a alérgenos alimentarios, como puede ser el cacahuete, lo que puede llevar a reducir sus reacciones alérgicas.

En este estudio, publicado recientemente en la revista 'Cell Host & Microbe', los investigadores han descubierto que bacterias del género Rothia, que viven de forma natural en la boca, tienen la capacidad de degradar las proteínas del cacahuete que provocan reacciones alérgicas, pudiendo prevenirse la manifestación más severa de la enfermedad, la anafilaxia, que es una reacción aguda, potencialmente mortal, y que puede desarrollarse en pocos minutos. Los investigadores observaron cómo proteínas muy alergénicas del cacahuete eran digeridas por este género bacteriano.

Además, cuando estos digeridos de cacahuete eran utilizados como estímulos sobre células alérgicas, las respuestas eran inferiores a cuando se usaba cacahuete completo sin digerir por bacterias orales. Por otro lado, se emplearon modelos de ratón colonizados con bacterias del género 'Rothia', en ellos se reducía la gravedad de la reacción alérgica cuando se les administraba cacahuete oralmente. También se observaban respuestas de menor severidad cuando ratones alérgicos recibían cacahuete digerido por el género 'Rothia'.

Esta investigación ha sido liderada por los doctores Rodrigo Jiménez, jefe de grupo de Investigación de Inmunidad Tipo 2 del IIS Princesa, y Alberto Caminero, profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de MacMaster en colaboración con sus grupos de investigación.

ENSAYOS CON PACIENTES ALÉRGICOS AL CACAHUETE

Finalmente, los científicos demostraron cómo en dos cohortes de pacientes alérgicos al cacahuete del Hospital Mass General de Boston y del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, aquellos que tenían una mayor abundancia en la saliva de bacterias con capacidad de degradar el cacahuete, como Rothia, mostraban una mayor tolerancia a la exposición al alérgeno, es decir, tenían un umbral más alto antes de experimentar una reacción alérgica.

Este hallazgo tan relevante puede explicar, en parte, las diferencias entre pacientes en cuanto al riesgo de desarrollar reacciones alérgicas frente a alimentos y podría ayudar a predecir qué pacientes son más susceptibles a desarrollarlas.

Además, podría servir para establecer nuevas formas de tratar las alergias alimentarias, y en concreto al cacahuete, ya que diferentes estimaciones arrojan el dato que entre el 1 y el 2% de la población mundial puede ser potencialmente alérgica a este alimento altamente asociado con la anafilaxia.

La modulación de la microbiota, posible alternativa terapeútica a las alergias El estudio abre la puerta al desarrollo de tratamientos que aumenten la presencia de estas bacterias beneficiosas en el cuerpo, lo que podría ayudar a reducir las reacciones alérgicas. En este sentido, la intervención microbiana mediante, por ejemplo, el uso de probióticos específicos, supone una nueva forma de abordar un problema de salud importante como son las alergias alimentarias, las cuales actualmente se encuentran en aumento.

"En lugar de que la ciencia se centre únicamente en desarrollar medicamentos para tratarlas, la modulación de la microbiota, aumentando la abundancia de ciertas bacterias podría ofrecer una alternativa terapéutica innovadora y efectiva para reducir los riesgos y mejorar la tolerancia a los alimentos potencialmente peligrosos", señalan en un comunicado.