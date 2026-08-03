Desayunar no aumenta las calorías diarias y mejora la calidad de la alimentación de los adolescentes

Archivo - Familia desayunando. - IMGORTHAND/ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos) realizado con adolescentes de alrededor de 18 años que solían saltarse el desayuno demostró que consumirlo aumentaba su ingesta general de nutrientes importantes como fibra, hierro, zinc y colina.

Los investigadores también descubrieron que desayunar reducía la ingesta de alimentos ricos en grasas y azúcares a lo largo del día, en comparación con quienes no desayunaban. Los participantes que consumieron desayunos con mayor contenido proteico experimentaron beneficios aún mayores.

Los resultados se presentan NUTRITION 2026, la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Nutrición que se celebra en Washington, D.C, Estados Unidos.

"Este es uno de los ensayos sobre desayunos más grandes y prolongados realizados en adolescentes, con un control riguroso", expresa Emma Rose Brown, estudiante de doctorado bajo la tutela de Heather Leidy, profesora del Departamento de Ciencias de la Nutrición y del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina Dell de la Universidad de Texas en Austin. "Nuestros hallazgos sugieren que incorporar el desayuno, especialmente uno rico en proteínas, puede ser una forma eficaz de mejorar la ingesta de nutrientes y la calidad de la dieta en adolescentes mayores".

"Aunque la mayoría de los estadounidenses cree que el desayuno es la comida más importante del día, no hay mucha evidencia que respalde esta idea", comenta Brown. "Queríamos comprobar si consumir un desayuno rico en proteínas aumentaría la ingesta de nutrientes y promovería una alimentación más saludable a lo largo del día".

El estudio incluyó a 128 adolescentes de entre 14 y 21 años que se saltaban el desayuno al menos seis veces por semana. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a desayunar con un contenido normal de proteínas, un desayuno con alto contenido de proteínas o a seguir saltándose el desayuno.

Para los grupos que desayunaban, los investigadores prepararon y empacaron más de 18.000 comidas que incluían alimentos típicos del desayuno que suelen consumir los adolescentes, como burritos, quesadillas, huevos revueltos y batidos. Las comidas para el grupo con consumo normal de proteínas contenían alrededor de 15 g de proteína, y las comidas para el grupo con alto consumo de proteínas contenían 30 g de proteína de alta calidad.

Al inicio del estudio y nuevamente a los 3 y 6 meses, los participantes de los grupos que desayunaban recibieron una nevera portátil con los alimentos preparados. Podían comer tanto como quisieran durante tres días. Este método permitió a los investigadores controlar con precisión la ingesta, al tiempo que les permitía consumir los alimentos en casa. El resultado fue un excelente cumplimiento, con los participantes consumiendo las comidas proporcionadas en más del 90% de los casos.

Los investigadores evaluaron la alimentación de los participantes pidiéndoles que recordaran todo lo que habían consumido durante un período de 24 horas y pesando los recipientes de comida antes y después de su consumo. La ingesta de alimentos se registró en un software de nutrición para su análisis.

Los investigadores descubrieron que, si bien todos los grupos consumieron aproximadamente la misma cantidad de calorías a lo largo del día, quienes desayunaron ingirieron más fibra, hierro, zinc y colina en general. Los participantes del grupo con alto contenido proteico también consumieron más proteínas, hierro y colina en comparación con los del grupo con contenido proteico normal.

El estudio también demostró que ambos grupos que desayunaron consumieron menos postres, dulces y caramelos en comparación con los participantes que se saltaron el desayuno. Se observaron beneficios adicionales en el grupo con alto contenido proteico, que consumió aún menos azúcar añadido que los demás grupos.

A continuación, los investigadores planean analizar cómo el aumento de proteínas en el desayuno podría afectar los pensamientos y antojos relacionados con la comida, especialmente en adultos jóvenes y adultos que dejan de tomar medicamentos GLP-1. Una mejor comprensión de cómo las proteínas del desayuno influyen en lo que la gente come y en cuánto piensa en la comida a lo largo del día podría ayudar a desarrollar estrategias prácticas para un control de peso saludable a largo plazo.