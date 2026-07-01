Demuestran que el ayuno intermitente mantiene la pérdida de peso al margen del horario de las comidas

Comida. Archivo. - UGR

GRANADA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de científicos ha demostrado que limitar la ingesta de alimentos a una ventana de ocho horas ayuda a mantener el peso perdido 12 meses después de finalizar la intervención en adultos con sobrepeso u obesidad.

La investigación ha revelado que el ayuno intermitente, concretamente la forma popularmente conocida como 16:8, donde se ayuna durante 16 horas y se permite comer durante las 8 horas restantes, es una estrategia eficaz para mantener la pérdida de peso a medio plazo.

El estudio ha sido realizado por el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada), la Universidad de Granada, la Universidad Pública de Navarra y el Centro de Investigación Biomédica en Red demuestran.

Los expertos han descubierto que estos beneficios se mantienen un año después independientemente de si la ventana de ingesta de comida de 8 horas se realiza a primera hora del día (entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, conocido como ayuno temprano) o más tarde (entre las una de la tarde y las 9 de la noche, conocido como ayuno tardío), en comparación con las personas que mantienen su rutina habitual de comer durante 12 horas o más.

Los resultados muestran que tanto el grupo de ayuno temprano como el de ayuno tardío lograron mantener una pérdida de peso significativamente mayor tras los 12 meses. Además, el grupo de ayuno temprano mantuvo una mayor reducción de la masa grasa.

Según los investigadores, estos hallazgos apuntan a que este tipo de intervenciones nutricionales no solo son viables y efectivas a corto plazo, sino que ahora muestran tener efectos sostenibles en el tiempo.

EL ESTUDIO

El estudio se ha realizado con 99 adultos, la mitad mujeres, con sobrepeso u obesidad. Durante las primeras 12 semanas, los participantes se dividieron en cuatro grupos combinados con un programa de educación en dieta mediterránea.

Concretamente hubo un grupo de control que mantuvo su ventana habitual de comidas (igual o superior a 12 horas), un grupo de ayuno temprano (ventana de ocho horas comenzando antes de las 10,00 horas), un grupo de ayuno tardío (ventana de ocho horas comenzando después de las 13,00 horas) y un grupo auto-seleccionado donde las personas participantes elegían sus ocho horas de ventana de ingesta.

Se midieron los cambios en el peso, la masa grasa y la masa libre de grasa, antes y después de las 12 semanas de la intervención así como un año después de la finalización del estudio.