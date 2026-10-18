El daño cerebral silencioso que los científicos relacionan con los ultraprocesados

Archivo - Alimentos ultraprocesados. - BEATS3/ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alimentos ultraprocesados ​​(AUP) representan actualmente más de la mitad de la ingesta energética diaria en muchos países de altos ingresos y se han relacionado cada vez más con resultados cardiometabólicos adversos.

Los alimentos ultraprocesados son productos elaborados industrialmente que suelen contener varios ingredientes, como azúcares añadidos, grasas, sal, aditivos y sustancias utilizadas para mejorar su sabor, textura o conservación.

Entre ellos se encuentran los refrescos, la bollería industrial, las galletas, los aperitivos envasados, los cereales de desayuno azucarados, refrescos, fideos instantáneos y comidas congeladas listas para consumir, entre otros.

UNA MIRADA AL CEREBRO DE CASI 9.000 ADULTOS

Los adultos sanos que consumen grandes cantidades de estos alimentos tienen más probabilidades de presentar signos de daño cerebral que pueden aumentar las posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular clínico y futuros problemas de memoria, según un trabajo de la Universidad McMaster (Canadá).

El estudio, publicado en 'JAMA Network Open', ha incluido a canadienses de entre 35 y 69 años sin antecedentes de enfermedades cardíacas, procedentes de comunidades de todo Canadá. Los investigadores utilizaron imágenes por resonancia magnética (IRM) para escanear el cerebro de casi 9.000 personas.

Lo primero que detectaron fueron pequeñas áreas dañadas con mayor frecuencia en los participantes que consumían más alimentos ultraprocesados en comparación con aquellos que consumían menos. Los participantes con mayor consumo tenían un 40 por ciento más de probabilidades de presentar estos cambios, que no producen síntomas evidentes, pero se consideran señales de alerta temprana que pueden aparecer años antes de que se produzca un derrame cerebral o comiencen los problemas de memoria.

Los participantes que consumieron más alimentos ultraprocesados también acumularon más grasa corporal y más grasa abdominal profunda que aquellos que consumieron menos. Este tipo de grasa abdominal está relacionada con la inflamación y el daño a los vasos sanguíneos, que incluso puede afectar al cerebro.

La relación entre los alimentos ultraprocesados y el daño cerebral pareció ser más fuerte entre las mujeres. Aquellas del grupo de mayor consumo tenían casi el doble de probabilidades de mostrar signos de daño cerebral en comparación con las del grupo de menor consumo.

"Nuestros hallazgos sugieren que la relación entre la dieta y la salud cerebral puede detectarse antes de que las personas experimenten problemas notables de memoria o pensamiento. Esto se suma a la creciente evidencia de que lo que comen los canadienses entre los 30, 40, 50 y 60 años influye en su salud cerebral en la edad adulta", comentan los autores.

Los investigadores clasificaron los alimentos según el grado y la finalidad del procesamiento industrial utilizado en su producción. Los alimentos ultraprocesados suelen tener un alto contenido de sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas, a la vez que aportan cantidades relativamente bajas de fibra, vitaminas y minerales. Su conveniencia, amplia disponibilidad y marketing intensivo pueden contribuir a un mayor consumo, especialmente entre hogares con poco tiempo y bajos ingresos, lo que podría agravar las desigualdades sanitarias existentes.

"Para muchas personas, los alimentos ultraprocesados suelen ser una opción práctica y asequible. Pero nuestros hallazgos sugieren que las dietas ricas en estos alimentos pueden estar relacionadas con cambios cerebrales que podrían provocar pérdida de memoria y accidentes cerebrovasculares a medida que los canadienses envejecen", insisten los investigadores.

En este estudio, los alimentos ultraprocesados representaron un promedio de alrededor del 25 por ciento de las porciones diarias de alimentos de los participantes. Para los consumidores más grandes, ese porcentaje aumentó al 45 por ciento de todo lo que había en sus platos, en comparación con solo el 16 por ciento para aquellos que consumían menos.

En términos de raciones, los participantes que menos ultraprocesados consumían tomaban una media de 2,8 raciones al día, frente a las 13,8 raciones diarias del grupo con mayor ingesta

Los investigadores descubrieron que, a medida que aumentaba el consumo de alimentos ultraprocesados, disminuía el de alimentos integrales. Las frutas, verduras, cereales y otros alimentos mínimamente procesados representaban el 41 por ciento de las raciones diarias entre los participantes con mayor consumo de alimentos ultraprocesados, en comparación con el 68 por ciento entre aquellos con menor consumo.

LO QUE EL ESTUDIO NO PERMITE CONCLUIR SOBRE LOS ULTRAPROCESADOS

Los hallazgos sugieren una relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y ciertos cambios cerebrales. Sin embargo, dado que los participantes fueron evaluados solo una vez y no se les realizó un seguimiento a lo largo del tiempo, los investigadores no pudieron determinar si los alimentos ultraprocesados causaron directamente estos cambios.

El estudio contó con el apoyo de la Alianza Canadiense contra el Cáncer, la Fundación Canadiense del Corazón y los Accidentes Cerebrovasculares y los Institutos Canadienses de Investigación en Salud, con el apoyo adicional de las instituciones de investigación participantes y las organizaciones asociadas en todo Canadá.