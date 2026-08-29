¿Cuentas las calorías? Registrar tu comida a diario es el predictor más fuerte para adelgazar con éxito

Archivo - Mujer contando calorías de lo que come. - NANCI SANTOS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las personas que registran lo que comen la mayoría de los días de la semana son las que más peso pierden, según un estudio revisado por pares con 5.132 usuarios de la aplicación 'MyNetDiary', publicado el en el 'Journal of Medical Internet Research'.

Durante 6 meses, los usuarios que registraron sus comidas de 6 a 7 días por semana perdieron un 11,33 % de su peso corporal en promedio, aproximadamente dos tercios más que el 6,84 % entre los usuarios que registraron sus comidas menos de 2 días por semana.

Además, han comprobado que cuantos más días se registren de forma constante, mayor será la probabilidad de una pérdida de peso significativa.

La asociación siguió un patrón escalonado, lo que demuestra cómo los resultados mejoraron en cada paso de la frecuencia de seguimiento. Cada día adicional de seguimiento por semana se asoció con un 35 % más de probabilidades de una pérdida de peso clínicamente significativa, definida como la pérdida de al menos el 5 % del peso corporal, que es el umbral que las guías clínicas vinculan con mejoras significativas en la salud (razón de probabilidades ajustada [ORa] 1,35, IC del 95 % 1,31-1,40; ajustada por edad, sexo e IMC inicial).

El resultado que sorprendió a los investigadores fue que la constancia importaba más que la perfección. Los usuarios que registraron su actividad solo 2 o 3 días por semana perdieron, en promedio, un 7,35 % de su peso corporal, y más de la mitad de ellos alcanzaron el umbral clínicamente significativo. Saltarse días no anuló el beneficio.

Los usuarios que registraron su actividad diaria durante más de 90 días consecutivos perdieron un promedio del 11,55 % de su peso corporal, y el 81,2 % alcanzó una pérdida clínicamente significativa. Por otro lado, los usuarios cuya racha más larga fue de una semana o menos perdieron un 4,21 % de su peso corporal, y el 42,3 % alcanzó una pérdida clínicamente significativa.

En la cohorte completa del estudio (edad media 42,1 años; 72,8 % mujeres), el usuario promedio perdió 9,3 kg (aproximadamente 20,5 libras, o el 9,5 % de su peso corporal), con un 70,1 % (aproximadamente 7 de cada 10) que perdió al menos un 5 % y un 44,8 % que perdió un 10 % o más de su peso corporal. La cohorte fue seleccionada por su compromiso; es decir, cada usuario tenía un objetivo de pérdida de peso, registraba su alimentación con regularidad y se pesaba al menos mensualmente.

Sergey Oreshko, cofundador y director ejecutivo de MyNetDiary y primer autor del estudio, explica que "los datos revelan algo que las personas que intentan perder peso necesitan saber: no se necesita un registro perfecto. En nuestro estudio, cada día adicional de seguimiento a la semana se asoció con mejores probabilidades, e incluso dos o tres días a la semana marcaron una verdadera diferencia".

"Los dietistas llevan décadas recomendando llevar un diario de alimentos, y esto demuestra cómo la constancia puede dar sus frutos en la vida real --recuerda afirma Susan Heikkinen, coautora y dietista nutricionista registrada en 'MyNetDiary'--. Cada día adicional de seguimiento a la semana fue importante".

"Tanto si se utiliza medicación para bajar de peso como si no, el autocontrol de la dieta sigue siendo fundamental --advierte--. Y si se abandona la práctica durante unos días, el mensaje de estos datos es sencillo: simplemente hay que retomarla".

Los autores son claros respecto a las limitaciones del estudio. Al tratarse de un estudio observacional, demuestra asociación, no causalidad; es posible que los usuarios más motivados registren más información y, por lo tanto, pierdan más.