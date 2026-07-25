¿Cuánto café puedes tomar al día sin riesgo para la salud? Cuidado, que no es igual con las bebidas energéticas

Archivo - Tazas con café, té, chocolate y otras bebidas. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / RAWPIXEL - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas investigaciones respaldan la conclusión de que, para la mayoría de los adultos, consumir hasta 400 mg de cafeína al día (o hasta 5 tazas de café con cafeína de 237 ml al día) es seguro y parece estar relacionado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en algunas personas. En cambio, dosis más altas de cafeína, como las que se encuentran en las bebidas energéticas, pueden causar daño cardiovascular, según una nueva declaración científica de la Asociación Americana del Corazón, publicada en 'Circulation', la revista científica insignia de la Asociación Americana del Corazón.

"La cafeína que se consume en el café es una parte fundamental de la vida diaria de millones de personas, y según nuestra revisión de las investigaciones más recientes, para la mayoría de los adultos, la ingesta de hasta 400 mg de cafeína al día, equivalente a hasta 5 tazas de café con cafeína al día sin azúcares ni aditivos, es segura y no aumenta el riesgo cardiovascular --afirma Gregory M. Marcus, presidente del grupo de redacción de la declaración científica, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco y jefe asociado de Cardiología para la Investigación en University of California, San Francisco Health--. Sin embargo, las dosis altas de cafeína, como las que se encuentran en las bebidas energéticas, incluidas las bebidas energéticas concentradas, pueden tener efectos nocivos para el corazón y deben evitarse".

Según los resultados de los estudios de investigación más recientes, consumir hasta 400 mg de cafeína al día, o no más de 3 a 5 tazas de 237 ml de café negro con cafeína al día (sin azúcares, edulcorantes, saborizantes ni aditivos), se considera seguro para la mayoría de los adultos. Un café con cafeína normal, preparado con una cafetera tradicional, suele contener entre 9,4 y 20,6 mg de cafeína por cada 30 ml (onza líquida).

El consumo de café con cafeína sin azúcares añadidos, saborizantes ni crema se asoció con un menor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y algunos ritmos cardíacos irregulares. Los ensayos aleatorios, el tipo de diseño de estudio más riguroso y fiable, han demostrado que el consumo de cafeína en el café se asocia con un menor riesgo de fibrilación auricular, pero también con un mayor riesgo de contracciones ventriculares prematuras.

Es probable que añadir azúcar, jarabes aromatizados, leche o nata al café reduzca sus posibles beneficios para la salud, y se necesita más investigación para comprender el impacto de estos aditivos. En cambio, un mayor consumo de cafeína, como la que se encuentra en las bebidas energéticas, incluidas las bebidas energéticas concentradas, se ha asociado con daños cardiovasculares, como un mayor riesgo de hipertensión y arritmias cardíacas. Estas bebidas pueden contener entre 40 y 69 mg de cafeína por onza líquida, de 3 a 4 veces más cafeína que el café con cafeína habitual.

La cafeína presente en el café se metaboliza en el hígado y, por lo general, alcanza su concentración máxima en la mayoría de las personas en una hora. Sin embargo, la rapidez con la que cada persona procesa la cafeína depende de su genética, metabolismo, edad y consumo previo de cafeína. El consumo regular de café con mayor contenido de cafeína puede generar tolerancia a niveles más altos. Otras personas pueden experimentar efectos más intensos con la misma cantidad. Los efectos a corto plazo de la cafeína pueden incluir aumentos temporales de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de azúcar en sangre y el estado de alerta. Algunas personas pueden experimentar palpitaciones y/o trastornos del sueño.

OTROS EFECTOS SOBRE LA SALUD

Diversos estudios han demostrado que el consumo de café con cafeína puede afectar la presión arterial de manera diferente según la cantidad ingerida. En personas con presión arterial normal, beber de 1 a 3 tazas al día se asoció con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, mientras que beber más de 3 tazas al día se asoció con un menor riesgo.

Las dosis altas de cafeína (como las que se encuentran en las bebidas energéticas o los concentrados energéticos) pueden aumentar significativamente la presión arterial, especialmente en personas que ya la padecen.

Respecto a la diabetes tipo 2, las investigaciones sugieren que el café con cafeína puede reducir la sensibilidad a la insulina a corto plazo. Además, el consumo regular de café negro con cafeína se asoció con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, este beneficio podría deberse a otros compuestos del café además de la cafeína. Se necesita más investigación para aclarar el impacto del café con cafeína sobre la diabetes tipo 2 en comparación con los diversos compuestos presentes en él.

En cuanto al colesterol, datos de ensayos clínicos aleatorizados indican que el cafestol, un componente presente tanto en el café con cafeína como en el descafeinado, se asoció con niveles más altos de lipoproteínas de baja densidad (también conocidas como colesterol "malo"). El cafestol está presente en el café sin filtrar (como el espresso, el de prensa francesa, el turco o el hervido), pero no en el café preparado con filtros de papel ni en el café instantáneo. Se necesita más investigación para comprender qué productos contienen mayores niveles de cafestol y sus mecanismos de acción.

Sobre el ritmo cardíaco los análisis más recientes de medidas de salud con información autodeclarada por los participantes han encontrado que beber de 1 a 3 tazas de café con cafeína al día no se asoció con un mayor riesgo de fibrilación auricular o ritmo cardíaco anormal. Sin embargo, el café con cafeína en esa misma cantidad puede estar asociado con más latidos prematuros de la cavidad inferior del corazón, llamados contracciones ventriculares prematuras (o PVC).

Dosis muy altas de cafeína (como las que se encuentran en las bebidas energéticas con cafeína o los shots energéticos) se han relacionado con ritmo cardíaco anormal en personas que generalmente se consideran con bajo riesgo de enfermedad cardiovascular, como los adultos sanos menores de 30 años.

En lo que se refiere a las las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares, el consumo de 2 a 4 tazas de café con cafeína al día se asoció con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, el consumo de más de 4 tazas de café con cafeína al día podría aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. No todas las fuentes de cafeína son iguales.

Es necesario realizar más investigaciones para estudiar los diferentes efectos en la salud de los distintos tipos de café con cafeína y otros productos que la contienen, como el té, los refrescos, las bebidas energéticas, los concentrados energéticos y los alimentos. Se han realizado menos estudios comparando el té con el café; sin embargo, el té se ha asociado con un menor riesgo de fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular, al igual que el café con cafeína. Las bebidas energéticas, las barritas, los geles y los suplementos a base de cafeína suelen contener otros ingredientes añadidos que pueden aumentar la absorción de cafeína, acelerar sus efectos en el organismo, elevar la presión arterial e incrementar el riesgo de daño cardiovascular.

“Si bien las investigaciones sugieren que el consumo de cafeína puede estar asociado con ciertos beneficios cardiovasculares para algunas personas, es importante recordar que no existe una estrategia única para un consumo seguro de cafeína. Cada persona reacciona de manera muy diferente a la cafeína según diversos factores, como la edad, los medicamentos, las afecciones médicas preexistentes, la genética y la velocidad con la que su cuerpo la metaboliza. Lo que puede ser una cantidad razonable para una persona podría causar efectos indeseados, como palpitaciones, ansiedad o trastornos del sueño, en otra. Por eso es importante prestar atención a cómo reacciona su cuerpo a la cafeína y consultar con su equipo médico sobre lo que es adecuado para usted”, puntualiza Marcus.