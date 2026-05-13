Los cribados de nutrición en personas mayores y con dependencia reducen las hospitalizaciones y visitas en AP

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La nutrición es una "palanca efectiva" para preservar la fuerza, la capacidad funcional y la calidad de vida, especialmente en personas mayores o con dependencia, por lo que los cribados nutricionales y una intervención nutricional "precoz y continuada" pueden reducir las hospitalizaciones y las visitas a Atención Primaria, según han señalado expertos durante la presentación de 'Cuida', la nueva iniciativa de Nutricia.

De hecho, la desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) afecta al 25 por ciento de los hospitalizados, especialmente a las personas mayores y con patologías crónicas. Esta desnutrición se asocia a complicaciones y estancias hospitalarias más largas e institucionalizadas. Se estima que la DRE afecta a más de medio millón de personas en España, lo que eleva la mortalidad entre un uno y 12 por ciento y se calculan 1.500 millones de euros anuales en costes.

En este contexto, Nutricia, la división de nutrición médica especializada de Danone, ha lanzado la campaña 'Cuida', con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SSEG). Esta iniciativa se basa en un ecosistema de servicios que acompaña al cuidado de las personas en situación de fragilidad o vulnerabilidad, y pone la nutrición como "palanca clave" en el modelo de los cuidados.

'Cuida' incluye asesoramiento, valoración nutricional, herramientas digitales de cribado y formación y acompañamiento a profesionales, cuidadores y familias. Estos servicios ya están activos en 15 hospitales y en más de 250 residencias a nivel nacional.

La compañía ha puesto el foco en el estado nutricional y su valor como "indicador temprano de vulnerabilidad", lo que refuerza la necesidad de incorporar el cribado y el abordaje nutricional de "forma sistemática" en los modelos de cuidado.

En España, cerca de 10 millones de personas ya tienen más de 65 años y se espera que esta cifra aumente hasta los 15,9 millones en 2045. Además, más de la mitad de las personas con 85 años o más presentan cronicidad y dependencia.

La directora general de Danone Nutricia, Irene Boj, ha asegurado que la nutrición, además de ser una necesidad diaria, ayuda a conseguir "mayor autonomía y bienestar" para la persona.

Asimismo, Boj ha incidido en que lo importante no es solo los años que viven las personas, sino "la calidad" de los mismos, y que las personas mayores puedan vivir con funcionalidad y autonomía sus últimos años de vida.

La directora de la Fundación Pilates, Maritza Brizuela, ha señalado que, de media, se tarda entorno a un año en recibir los servicios de dependencia, que son "cruciales" para que las personas puedan seguir viviendo en casa o que puedan elegir dónde quieren estar. Brizuela, a su vez, ha puesto en valor el hecho de que estas personas sean escuchadas para saber qué es lo que necesitan.

"Hay que escuchar a las personas, hay que contar con ellas, que no se tomen decisiones sin que las personas participen, porque tienen mucho que decir", ha apostillado.

MÁS INVERSIÓN EN DEPENDENCIA

Por su parte, el secretario General de la Federación Empresarial de la Dependencia, Alberto Echevarria, ha denunciado que en España solo el 0,6 por ciento del PIB se invierta en dependencia, ya que la media europea está en torno al 2 por ciento.

Respecto a las personas que atienden a las personas con dependencia, ha declarado que tiene que haber un cambio de paradigma para que se conviertan en personas "multifuncionales".

"Si estamos hablando de atención centrada en la persona, una persona que es como cuidadora principal de esa persona, tiene que dominar muchos ámbitos, muchas características de esa persona. Y sin embargo, tenemos unos sindicatos decimonónicos que quieren estructurar perfectamente", ha criticado.

Por otro lado, la coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería de España, Guadalupe Fontán, ha declarado que las enfermeras tienen mucho que aportar en la prevención de la PRE, así como en la continuidad asistencial de estas personas, ya que están "en todos los niveles asistenciales".

Al mismo tiempo, la directora de Humanización de la Fundación DomusVi, Rocío Alonso Vallín, ha recalcado el papel de la continuidad y la capacidad de anticipar y entender qué apoyos va a necesitar o puede necesitar una persona en ese camino para poder continuar con su vida, "ya que se trata de eso, de continuar con la vida".

DE ALGO REACTIVO A ALGO PREVENTIVO

Por su parte, la directora de Residencias, Hospitales and Homecare Danone Nutricia, Suelen Souza, ha defendido que la nutrición debe dejar de ser algo reactivo para ser algo preventivo, algo que ya ocurre en muchos países de Europa.

Además de centrarse en los cribados de la nutrición en estas personas, ha subrayado la importancia de preparar a las personas que cuidan de estas personas mayores.

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), Francisco Tarazona, ha expuesto que la prevención, especialmente en los aspectos nutricionales, es clave a nivel funcional y a nivel cognitivo y, por lo tanto, para mantener un buen estado nutricional, así como mantener la funcionalidad e independencia de estas personas.

"No se trata únicamente de tratar la enfermedad o las enfermedades presentes, sino también de mantener un estado nutricional que prevenga complicaciones y contribuya a una funcionalidad adecuada. Por ello, iniciativas como 'Cuida', pueden permitir dar una respuesta a esta necesidad del sistema, de quienes cuidan y de quienes son cuidados", ha concluido.