El consumo de ultraprocesados se asocia a un mayor riesgo de sobrepeso en adolescentes

Archivo - Ultraprocesados, comida 'rápida' - JENIFOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El sobrepeso y la obesidad durante la adolescencia aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, colesterol alto, hipertensión y síndrome metabólico. El creciente consumo de alimentos ultraprocesados definidos como productos industriales elaborados principalmente con ingredientes extraídos, modificados o sintéticos, y que suelen contener altos niveles de azúcares añadidos, sal, grasas poco saludables y aditivos químicos, representa uno de los patrones de alimentación poco saludables de más rápido crecimiento entre los jóvenes de todo el mundo.

Los adolescentes que consumen más alimentos ultraprocesados tienen una probabilidad significativamente mayor de tener sobrepeso u obesidad, según una nueva revisión sistemática y metaanálisis publicado por la Universidad de Gondar (Etiopía), en la revista de acceso abierto 'PLOS One'.

En el estudio más reciente analizado, un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se asoció con más del doble de probabilidades de tener sobrepeso u obesidad en comparación con un menor consumo de alimentos ultraprocesados.

QUÉ REVELA EL METAANÁLISIS CON 155.000 ADOLESCENTES

En el nuevo estudio, los investigadores realizaron una búsqueda sistemática en múltiples bases de datos de estudios observacionales que informaran sobre el consumo de alimentos ultraprocesados y los resultados de peso en adolescentes de entre 10 y 19 años. Identificaron 23 estudios elegibles que involucraron a un total de 155.000 adolescentes, realizados en 16 países entre 2008 y 2025.

En un metaanálisis de los 23 estudios, los investigadores hallaron que los adolescentes con mayor consumo de ultraprocesados tenían un 63% más de probabilidades de tener sobrepeso u obesidad en comparación con aquellos con menor consumo. Esta asociación positiva se mantuvo constante en todas las regiones geográficas estudiadas, incluyendo África, Asia, Europa, América del Norte y América del Sur. El análisis de subgrupos por año de publicación mostró que los estudios más recientes, publicados en 2024 y 2025, reportaron la razón de probabilidades más alta lo que sugiere que la asociación podría estar fortaleciéndose a medida que aumenta el consumo de ultraprocesados a nivel mundial.

Entre otros aspectos, el estudio está limitado por su dependencia de diseños observacionales, que no pueden establecer causalidad, y por la variación entre los estudios en la forma en que se midieron el consumo de alimentos ultraprocesados ??y la obesidad.

Los autores concluyen que las estrategias de salud pública deberían priorizar la reducción del consumo de alimentos ultraprocesados entre los adolescentes mediante la educación, las intervenciones políticas y la promoción de alimentos mínimamente procesados y ricos en nutrientes.

Los autores añaden: "Un mayor consumo de alimentos ultraprocesados está relacionado con un riesgo sustancialmente mayor de sobrepeso y obesidad entre los adolescentes, lo que subraya la necesidad de intervenciones dietéticas tempranas. Mejorar la nutrición de los adolescentes hoy en día es fundamental para proteger la salud de la población a largo plazo y reducir los costes sanitarios asociados a las enfermedades relacionadas con la obesidad"