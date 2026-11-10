El consumo regular de uva roja y arándanos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares

Frutas con granada y bayas - UCAM

MURCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consumo habitual de uva roja y arándanos puede desempeñar un papel fundamental en la prevención de enfermedades cardiovasculares y en el cuidado del corazón, según una investigación realizada por la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

El trabajo, publicado en la revista científica internacional 'Nutrients', muestra que la presencia entre sus componentes de resveratrol y antocianinas contribuye a regular la presión arterial y mejorar determinados indicadores relacionados con el colesterol y la inflamación, sobre todo en personas con factores de riesgo.

En el caso de la uva, los investigadores han prestado especial atención a las nuevas variedades de pulpa roja como la Boombite murciana, que contienen estos compuestos tanto en la piel como en el interior del fruto, en proporciones considerablemente superiores a las uvas tradicionales de pulpa clara.

Respecto a los arándanos, se ha observado que su consumo regular puede mejorar la función endotelial y la rigidez arterial, dos indicadores importantes de la salud de los vasos sanguíneos para el correcto flujo de la sangre.

La presencia en el color de su pulpa o piel de tonos rojos, azulados o morados se debe, en parte, a unos compuestos polifenólicos llamados antocianinas. Estos pigmentos naturales tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden contribuir a proteger las células frente al daño oxidativo y favorecer la salud cardiovascular.

El trabajo está dirigido por el doctor José Abellán-Alemán, junto con los hospitales británicos West Hertfordshire Teaching Hospitals NHS Trust y la firma Nutritional Insight.

OTRAS VARIEDADES SALUDABLES

Además de la uva roja y los arándanos, el profesor Abellán-Alemán destaca otros cuatro grupos de frutas que pueden incorporarse fácilmente a una alimentación cardiosaludable: la granada, las frutas cítricas, la manzana y las cerezas.

La granada es un clásico de la salud cardiovascular que, por su elevado contenido en polifenoles, posee importantes propiedades antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres y a proteger las células frente al daño oxidativo.

Las frutas cítricas, como la naranja, el limón, el pomelo y la lima, son ricas en flavonoides --compuestos fenólicos que ayudan a regular la presión arterial-- y aportan potasio, elemento que contribuye a equilibrar los niveles de sodio en el organismo.

La manzana contiene fibra soluble, especialmente pectina, que ayuda a reducir la absorción de colesterol en el intestino. Además, es rica en flavonoides, beneficiosos para la salud del sistema circulatorio.

Por último, las cerezas, también de color rojo, pueden contribuir a reducir la presión arterial y a mejorar la función de los vasos sanguíneos, favoreciendo así la circulación.