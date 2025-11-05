Archivo - Consumo amplia la alerta por sulfitos en endulzante natural de Indonesia tras detectar nuevos lotes y marcas - AESAN - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha ampliado la información relativa a la alerta por presencia de sulfitos en endulzante de origen natural procedente de Indonesia, tras tener conocimiento de la distribución de otros lotes y marcas afectados.

En concreto, se trata del producto con el nombre 'Flor de Coco, endulzante de origen natural' de la marca Azucarera. El número de lote es L9311911453, L9312605553, L9313006553, y sin fecha de caducidad. También está afectado el producto con el nombre 'Azúcar de coco Bio 400 g' de la marca Dreamfoods. El número de lote es 130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026.

Además del lote 2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65 con fecha de consumo preferente 28/02/2027. Además del lote 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.

También está afectado el producto con el nombre 'Azúcar de coco' de la marca Dreamfoods. El número de lote afectado es el 30152024-06, 130152024-11, 130252024-18, 3001152024-14, 3001152024-17 con fecha de consumo preferente 30/07/2026. Además del lote 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68 con fecha de consumo preferente 28/02/2027. Además del lote 2024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026. También está afectado el producto con el nombre 'Azúcar de coco' de la marca Planeta huerto. El número de lote afectado es el 130152024-04, 130252024-19 con fecha de consumo preferente 30/07/2026.

Además del lote 2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91 con fecha de consumo preferente 28/02/2027. Además del lote 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026. También está afectado el producto con el nombre 'Azúcar de coco 1 kg' de la marca Bizilur. El número de lote afectado es el 130152024-06, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026.

Además, de 'Azúcar de coco Bio' de 300, 600 y 950 gramos de la marca Eco Wassi, los lotes L240353, L240367, L250020, L250048, L250075, L250076, L250077, L250144, L250177, L250178, L250179, L250224, L250238, L250240, L250253 y L250289. Y de 'Azúcar de coco Bio' de Gumendi los lotes L250027 y L250176 de 300 gramos.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Como medida de precaución, recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.