Consumo alerta de la presencia de alérgenos no incluidos en el etiquetado de cereales de la marca Freche Freunde - AESAN

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha alertado de la presencia de trazas de leche, soja, sésamo y nueces no incluidos en el etiquetado de cereales inflados de la marca Freche Freunde.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Islas Baleares y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Como medida de precaución, se recomienda a aquellas personas con alergia a estos componentes que se abstengan de consumirlo.

Se trata concretamente de cereales inflados ecológicos con manzana y concentrado de zumo de fresa de Freche Freunde, en paquetes de 125 gramos, número de lote 'L25226' y fecha de consumo preferente antes del 14/08/2026; no se descarta que este mismo problema en el etiquetado se presente en otros lotes.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.