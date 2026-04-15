Consumo alerta de la presencia de alérgenos no incluidos en el etiquetado de cereales de la marca Freche Freunde

Consumo alerta de la presencia de alérgenos no incluidos en el etiquetado de cereales de la marca Freche Freunde
Consumo alerta de la presencia de alérgenos no incluidos en el etiquetado de cereales de la marca Freche Freunde - AESAN
Infosalus
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 14:24
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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha alertado de la presencia de trazas de leche, soja, sésamo y nueces no incluidos en el etiquetado de cereales inflados de la marca Freche Freunde.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Islas Baleares y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Como medida de precaución, se recomienda a aquellas personas con alergia a estos componentes que se abstengan de consumirlo.

Se trata concretamente de cereales inflados ecológicos con manzana y concentrado de zumo de fresa de Freche Freunde, en paquetes de 125 gramos, número de lote 'L25226' y fecha de consumo preferente antes del 14/08/2026; no se descarta que este mismo problema en el etiquetado se presente en otros lotes.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

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