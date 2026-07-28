Consumir más carne procesada aumenta el riesgo de cáncer gástrico y de esófago, según un estudio

Investigadoras del estudio - IDIBELL

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio europeo liderado por el grupo de investigación en Nutrición y Cáncer del Idibell-ICO ha revelado que incrementar 30 gramos el consumo de carne procesada aumenta un 9% el riesgo de cáncer gástrico y en un 13% el de esófago, informa el Institut Català d'Oncologia (ICO) en un comunicado este martes.

Publicado en 'International Journal of Cancer', se basa en datos de la cohorte EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), uno de los estudios prospectivos "más grandes del mundo en nutrición y cáncer" y con más de 450.000 participantes europeos y un seguimiento medio de más de 14 años.

La directora del estudio, Paula Jakszyn, afirma que la generación de este tipo de evidencia "contribuye a mejorar el conocimiento disponible en el ámbito de la prevención primaria y aporta información relevante para orientar futuras recomendaciones de salud pública".

La carne procesada es aquella que ha sido modificada, ya sea para mejorar el sabor o la conservación, mediante varios procesos (el curado, el ahumado, la salazón o la adición de conservantes), como los embutidos, el jamón, las salchichas y el beicon, entre otros.

La investigación muestra que una ingesta más elevada de carne procesada se asocia a un aumento del riesgo de desarrollar cáncer gástrico y adenocarcinoma esofágico: la asociación es "especialmente notable" en el caso del cáncer gástrico del tipo intestinal, uno de los principales subtipos de la enfermedad.

El análisis por subtipos tumorales y localización anatómica ha permitido observar que esta asociación se mantiene en diferentes formas de la enfermedad; y también se han observado resultados adicionales que habrá que confirmar, como una posible asociación entre el consumo de carne blanca y el riesgo de cáncer gástrico en determinados subgrupos, especialmente en mujeres.