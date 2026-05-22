Conservantes alimentarios: un gran estudio asocia aditivos muy comunes con el riesgo de hipertensión

Archivo - Procesados, ultraprocesados, supermercado - VLG/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los conservantes alimentarios se utilizan en cientos de miles de alimentos procesados industrialmente. Estudios experimentales sugieren que algunos aditivos conservantes pueden ser perjudiciales para la salud cardiovascular, pero no contábamos con suficiente evidencia sobre el impacto de estos ingredientes en los seres humanos.

MÁS ALLÁ DE LA ETIQUETA: EL IMPACTO REAL EN EL CORAZÓN Y LAS ARTERIAS

El consumo de alimentos que contienen aditivos alimentarios conservantes comunes puede aumentar los riesgos de hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, según una investigación del Instituto Nacional Francés de Investigación Médica y Sanitaria (Francia) publicada en el 'European Heart Journal'.

La investigación fue dirigida por Mathilde Touvier, directora de investigación del INSERM (Instituto Nacional Francés de Investigación Médica y Sanitaria), y Anaïs Hasenböhler, estudiante de doctorado, ambas pertenecientes al Equipo de Investigación en Epidemiología Nutricional de la Universidad Sorbonne Paris Nord y la Universidad Paris Cité, en Francia.

"Hasta donde sabemos, este es el primer estudio de este tipo que investiga la relación entre una amplia gama de conservantes y la salud cardiovascular", explica el investigador.

Esta investigación forma parte de un estudio más amplio, denominado NutriNet-Santé, en el que participaron 112.395 voluntarios de toda Francia. Cada seis meses, los voluntarios informaban a los investigadores de todo lo que habían comido y bebido durante un período de tres días.

Los investigadores realizaron análisis detallados de los ingredientes de todos los alimentos y bebidas, incluidos los conservantes. Además, hicieron un seguimiento de la salud de los voluntarios durante un promedio de siete a ocho años para observar si desarrollaban hipertensión o alguna enfermedad cardiovascular.

Los investigadores descubrieron que el 99,5% de los voluntarios habían consumido al menos un conservante alimentario durante los dos primeros años de participación.

En general, se observó que las personas que consumían mayores cantidades de conservantes no antioxidantes tenían un 29% más de riesgo de hipertensión, en comparación con quienes consumían menos, y un 16% más de riesgo de enfermedades cardiovasculares, como infarto, accidente cerebrovascular y angina de pecho. Quienes consumían la mayor cantidad de conservantes antioxidantes tenían un 22% más de riesgo de hipertensión.

Los conservantes no antioxidantes están diseñados para impedir el crecimiento de microorganismos dañinos, como moho y bacterias, mientras que los conservantes antioxidantes están diseñados para prevenir la oxidación, lo que significa que los alimentos no se oscurecerán ni se enranciarán.

NUTRINET-SANTÉ: ¿HABRÁ QUE CAMBIAR LA REGULACIÓN EUROPEA?

Los investigadores también analizaron 17 de los conservantes más consumidos y descubrieron que ocho de ellos estaban específicamente relacionados con la hipertensión. Estos fueron: sorbato de potasio (E202), metabisulfito de potasio (E224), nitrito de sodio (E250), ácido ascórbico (E300), ascorbato de sodio (E301), eritorbato de sodio (E316), ácido cítrico (E330) y extractos de romero (E392). El ácido ascórbico (E300) también se relacionó específicamente con enfermedades cardiovasculares.

"Este estudio presenta algunas limitaciones inherentes a su diseño observacional. Sin embargo, los hallazgos se basan en datos muy detallados y hemos tenido en cuenta otros factores que pueden aumentar o disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. La investigación experimental publicada sugiere sistemáticamente que los conservantes pueden causar estrés oxidativo en el organismo o afectar el funcionamiento del páncreas", señala Mathilde Touvier.

Estos resultados indican la necesidad de que las autoridades competentes, como la EFSA en Europa y la FDA en Estados Unidos, reevalúen los riesgos y beneficios de estos aditivos alimentarios para una mejor protección del consumidor. Mientras tanto, estos hallazgos respaldan las recomendaciones existentes de priorizar los alimentos no procesados y mínimamente procesados, y evitar los aditivos innecesarios.

Los investigadores están estudiando cómo los aditivos alimentarios y los alimentos ultraprocesados pueden afectar los signos de inflamación, el estrés oxidativo, el perfil metabólico en la sangre y la composición de la microbiota intestinal. Esto podría ayudarles a comprender por qué los aditivos pueden aumentar el riesgo de enfermedades.