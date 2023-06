Comer sano reduce el riesgo de cáncer de útero relacionado con el VPH

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por el cuerpo docente de las Escuelas de Salud Pública y Medicina de LSU Health New Orleans (Luisina, Estados Unidos), y publicado en el 'Journal of Infectious Diseases', revela que la alimentación no saludable contribuye a que la infección por virus del papiloma humano (VPH) provoque cáncer de cuello uterino.

"Este estudio mostró que las mujeres que no comían frutas, verduras de color verde oscuro y frijoles tenían un riesgo significativamente mayor de infección genital por VPH de alto riesgo", señala la autora principal del estudio y profesora de bioestadística en LSU Health New Orleans , Hui-Yi Lin. Además, añade, "la ingesta de cereales integrales y productos lácteos se asoció inversamente con la infección por VPH de bajo riesgo".

El estudio incluyó datos anonimizados de 10.543 mujeres de la Encuesta nacional de examen de salud y nutrición (NHANES) de 2003-2016. Las mujeres tenían entre 18 y 59 años, con datos válidos de infección por VPH genital e información sobre la dieta del índice de alimentación saludable. Se excluyeron las mujeres con cualquier dosis de vacunación contra el VPH o antecedentes de cáncer.

Para las mujeres estadounidenses de 15 a 59 años, la prevalencia de cualquier infección por VPH es del 40,7 por ciento y la infección por VPH de alto riesgo es del 19,2 por ciento. La prevalencia de VPH de bajo riesgo es del 21,5 por ciento y VPH negativo, del 59,3 por ciento.

En general, las mujeres de Estados Unidos tienen puntuaciones bajas en el índice de alimentación saludable en verduras, frijoles y frutas, con menos de la mitad de la puntuación óptima de cinco. Su puntuación en la categoría de verduras y frijoles fue 2.02. La puntuación para frutas enteras fue de 2,48 y para frutas totales (frutas enteras más jugo) fue de 2,41. Alrededor del 43 por ciento de las mujeres no comieron verduras ni frijoles, el 27,5 por ciento no comieron frutas enteras y el 15,8 por ciento no comieron frutas en total.

Estos resultados son consistentes con el estudio antioxidante anterior de los autores, que indica que los cuatro antioxidantes dietéticos (vitaminas A, B2, E y folato) se asociaron inversamente con la infección por VPH de alto riesgo.

Estos antioxidantes dietéticos se pueden encontrar en vegetales de color verde oscuro (como espinacas, col rizada y brócoli), frijoles (como habas, guisantes, soya y frijoles negros) y frutas (como naranjas, uvas, arándanos y mango).

Los autores sugieren que el mecanismo biológico potencial de las frutas, las verduras de color verde oscuro y los frijoles para inhibir la infección por VPH puede ser mediante la mejora de la respuesta inmunitaria y la disminución de la inflamación.

El equipo de investigación también observó que las mujeres que comían de manera saludable tendían a practicar otros comportamientos saludables. Por ejemplo, las mujeres con una puntuación máxima de cinco en frutas totales tenían menos posibilidades de ser fumadoras actuales, bebedoras frecuentes de alcohol y usuarias de sustancias ilegales en su vida. También eran menos propensos a participar en comportamientos sexuales de riesgo.

La causa principal del cáncer de cuello uterino y de las lesiones precancerosas del cuello uterino es la infección por el virus del papiloma humano (VPH). Casi todos los cánceres de cuello uterino (99,7%) están directamente relacionados con la infección previa por VPH oncogénicos o de alto riesgo.