¿Comer cacahuetes ayuda a prevenir la diabetes tipo 2? Lo que 25 gramos diarios pueden aportar a tu salud metabólica

Archivo - Un puñado de cacahuetes, fruto seco al que son alérgicas más de 200.000 personas en España - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad de Barcelona y el Instituto Alemán de Nutrición Humana Potsdam-Rehbrücke ha descubierto que el consumo de cacahuetes se asoció con cambios favorables en los lípidos sanguíneos vinculados a un menor riesgo de diabetes tipo 2 (DM2).

Los cambios involucraron principalmente una clase de lípidos llamados esfingolípidos, que contienen ácidos grasos saturados de cadena muy larga (AGCSV). A diferencia de otras grasas saturadas, los niveles más altos de AGCSV en la sangre se han asociado con un menor riesgo de DM2, una mejor salud cardiovascular y una mayor longevidad en investigaciones recientes.

"El estudio tuvo como objetivo caracterizar los efectos del consumo de cacahuetes en el lipidoma circulante y examinar las asociaciones de los cambios resultantes con las enfermedades cardiovasculares (ECV) y la diabetes tipo 2 --explica la doctora Rosa M. Lamuela-Raventós, una de las investigadoras principales de la Universidad de Barcelona--. Estos resultados destacan los cacahuetes como una fuente de grasas dietéticas que podrían estar relacionadas con un menor riesgo de DM2".

El estudio, publicado en línea en 'The American Journal of Clinical Nutrition', combinó datos de dos fuentes: el ensayo clínico controlado aleatorizado ARISTOTLE y la cohorte prospectiva de base poblacional del Estudio Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición (EPIC)-Potsdam.

El ensayo clínico aleatorizado controlado ARISTOTLE, con tres grupos paralelos, se llevó a cabo con 63 participantes sanos (44 mujeres y 19 hombres) de entre 18 y 33 años.

Los participantes, en su mayoría estudiantes de la Universidad de Barcelona (España), consumieron durante seis meses 25 gramos diarios de cacahuetes tostados con piel, dos cucharadas (32 gramos) diarias de mantequilla de cacahuete o dos cucharadas (32 gramos) diarias de una mantequilla de control.

La mantequilla de control tenía una composición de macronutrientes similar a la de los cacahuetes tostados y la mantequilla de cacahuete, pero carecía de compuestos fenólicos y fibra. El consumo de los productos de cacahuete comenzó tras un periodo de dos semanas sin cacahuetes previo al estudio.

Los participantes del estudio, financiado por la Fundación del Instituto del Cacahuete, que no participó en el estudio, siguieron su dieta habitual y consumieron los productos de cacahuete en cualquier momento del día. El vino, las uvas, el chocolate negro con más del 70 % de cacao y las bayas se excluyeron de su dieta debido a su alto contenido en resveratrol, un antioxidante presente en los cacahuetes. Además, se excluyeron otros frutos secos.

EPIC-Potsdam incluyó muestras de casos y controles para T2D (774 casos) y ECV (547 casos). Los lípidos plasmáticos se midieron antes y después de la intervención en ARISTOTLE y al inicio en EPIC-Potsdam. Los modelos lineales mixtos identificaron sumas de AG dentro de la clase que respondían a la grasa del cacahuete (agrupando a todos los participantes) en ARISTOTLE, que se combinaron para derivar una firma lipidómica del cacahuete (PeLS) en EPIC-Potsdam. Se utilizaron modelos de Cox multivariables para estimar las razones de riesgo (HR) para PeLS y lípidos individuales con incidencia de T2D y ECV. Se evaluó la mediación generadora de hipótesis por el IMC.

Los investigadores descubrieron que la intervención de seis meses produjo cambios en el perfil lipídico sanguíneo de los participantes, incluyendo un aumento en la circulación de ácidos grasos saturados de cadena muy larga (AGCCV).

Estos cambios en los lípidos sanguíneos relacionados con el consumo de cacahuetes se asociaron con un riesgo un 11 % menor de desarrollar diabetes tipo 2 en el estudio poblacional más amplio. El índice de masa corporal (IMC) pareció explicar gran parte de esta relación, lo que sugiere que el control del peso puede desempeñar un papel importante en la conexión entre el consumo de cacahuetes y la salud metabólica.

La investigación fue realizada por la doctora Inés Domínguez-López y su equipo en el Departamento de Epidemiología Molecular del Instituto Alemán de Nutrición Humana Potsdam-Rehbruecke, así como por la Dra. Rosa M. Lamuela-Raventós y su equipo en la Universidad de Barcelona (Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía, XIA, Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, INSA-Universidad de Barcelona y CIBEROBN).