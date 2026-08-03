¿Comemos demasiadas proteínas? Una revisión sugiere que el exceso podría pasar factura a la salud

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MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

una nueva revisión que abarca más de 350 artículos sobre la restricción de proteínas y el envejecimiento sugiere que consumir menos proteínas podría tener mayores beneficios para la salud y, en algunos casos, prolongar la esperanza de vida.

Los autores del estudio, publicado en la revista 'Cell Press Blue', describen cómo la restricción de proteínas ralentiza el envejecimiento al mejorar el metabolismo, modificar la respuesta celular a los nutrientes, reducir el daño celular y preservar la función celular saludable.

"Está absolutamente claro que las proteínas aportan beneficios al crecimiento muscular y a la respuesta al ejercicio en personas activas --afirma Dudley Lamming, autor principal del artículo y profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos)--, pero dado que la mayoría de la gente es relativamente sedentaria, es probable que muchos consuman más proteínas de las que realmente necesitan, lo que probablemente tenga consecuencias negativas para la salud".

Durante décadas, los científicos han sabido que consumir menos calorías puede prolongar la vida en muchos organismos y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como el cáncer. Sin embargo, mantener una dieta baja en calorías resulta difícil para la mayoría de las personas.

Estudios previos han demostrado que consumir menos proteínas puede prolongar la vida de moscas y roedores sin reducir su ingesta calórica. Varios ensayos clínicos recientes en humanos también han demostrado que reducir la ingesta de proteínas puede disminuir el peso y la masa grasa, así como mejorar los niveles de glucosa en sangre en ayunas, aunque las personas con restricción proteica tienden a consumir más calorías.

Sin embargo, algunos estudios han demostrado que consumir más proteínas podría favorecer la pérdida de peso y reducir la pérdida muscular relacionada con la edad en adultos mayores, cuando se combina con ejercicio.

Estos hallazgos llevaron a las autoridades estadounidenses a actualizar sus guías alimentarias este año, recomendando un aumento en la ingesta diaria de proteínas a 1,2-1,6 gramos por kilogramo de peso corporal (0,5-0,7 gramos por libra), casi duplicando las recomendaciones anteriores.

Dado que los estadounidenses consumen más proteínas que nunca y se anima a los adultos mayores a aumentar su ingesta, Lamming y su colega se propusieron revisar décadas de investigación sobre la restricción de proteínas y el envejecimiento.

Basándose en más de 350 artículos, el equipo describió posibles mecanismos que surgen de forma consistente en los estudios y que podrían explicar cómo las dietas bajas en proteínas podrían mejorar la salud y promover la longevidad.

Estos mecanismos sugieren que la restricción de proteínas ralentiza el envejecimiento al mejorar el metabolismo, modificar la respuesta celular a los nutrientes, reducir el daño celular y preservar la función celular saludable.

Uno de los factores clave es una hormona llamada factor de crecimiento de fibroblastos 21 (FGF21), cuyos niveles aumentan cuando la ingesta de proteínas es baja. El FGF21 puede incrementar el gasto energético del cuerpo, mejorar el control del azúcar en sangre y reducir la inflamación.

Estudios en ratones han demostrado que los animales con niveles más altos de FGF21 vivieron más tiempo que los ratones normales, y este beneficio fue más pronunciado en los machos que en las hembras. En los humanos, consumir menos proteínas también eleva los niveles de FGF21.

La revisión también destaca varios aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas, que parecen ser responsables de muchos de estos efectos, como la metionina, la isoleucina y la valina. Los estudios demuestran que el consumo excesivo de estos aminoácidos podría desencadenar procesos biológicos que promueven el crecimiento, aumentando el riesgo de obesidad, inflamación y otras enfermedades relacionadas con la edad.

“Estos estudios demuestran que la cantidad de proteínas que consumen hoy en día las personas sedentarias puede tener consecuencias negativas para la salud, al menos a nivel poblacional”, afirma Lamming.

Añade que, si bien algunas personas, como las mujeres embarazadas y algunos adultos mayores, tienen mayores necesidades de proteínas, para la mayoría de los adultos sedentarios, los alimentos enriquecidos con proteínas pueden no proporcionar los beneficios para la salud que la gente espera.

Lamming señala que los atletas suelen consumir grandes cantidades de proteína sin desarrollar enfermedades metabólicas. Sospecha que el ejercicio regular, quizás mediante el uso de proteínas para desarrollar músculos fuertes y sanos, ayuda a protegerlos de los efectos negativos para la salud asociados con una dieta rica en proteínas.

"Las recomendaciones recientes han animado a la gente a consumir más proteínas, pero también a hacer más ejercicio --señala Lamming--. Probablemente debamos personalizar las recomendaciones sobre proteínas no solo en función de la edad, sino también del nivel de actividad física de cada persona".