Colocar frutas y verduras en la entrada del supermercado aumenta su compra

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MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La obesidad y la mala alimentación son importantes problemas de salud pública, y las estrategias de marketing de los minoristas, a menudo mediante la colocación estratégica de productos en las tiendas, influyen considerablemente en las decisiones alimentarias.

Estudios previos han demostrado que menos del 1% de las promociones de colocación estratégica corresponden a frutas y verduras. Si bien muchos supermercados colocan frutas y verduras frescas en los puntos de entrada, esto es menos común en las cadenas de supermercados de descuento y pequeños.

EL PODER DE COLOCAR LA FRUTA EN LA PUERTA DEL SÚPER

Según un nuevo estudio del George Wigmore, City St George's de la Universidad de Londres (Reino Unido), financiado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR, por sus siglas en inglés), colocar las secciones de frutas y verduras cerca de las entradas de los supermercados aumenta la cantidad comprada y puede mejorar la calidad de la dieta de las mujeres.

Los resultados del estudio, publicados en la revista 'PLOS Medicine', mostraron que la colocación de estos productos cerca de las entradas de las tiendas generó la compra de aproximadamente 2.525 porciones adicionales de frutas y verduras por tienda y por semana. Esto contrastó con la considerable disminución en la compra y el consumo de frutas y verduras a nivel poblacional durante el período de estudio, que coincidió con la pandemia de COVID-19 y la crisis del costo de vida.

Los investigadores afirman que las regulaciones gubernamentales para frenar la promoción de alimentos poco saludables deberían considerar la posibilidad de exigir la colocación de una sección de frutas y verduras en las entradas de las tiendas, así como limitar la colocación de alimentos poco saludables en lugares como las cajas, los extremos de los pasillos y las entradas de las tiendas para maximizar sus beneficios para la salud.

QUÉ ENCONTRARON AL CAMBIAR DE SITIO LAS FRUTAS Y VERDURAS

Los investigadores llevaron a cabo el ensayo en 36 tiendas (18 de intervención y 18 de control) de una cadena de supermercados de descuento en Inglaterra, entre marzo de 2018 y mayo de 2022. En total, participaron 580 mujeres clientas de entre 18 y 60 años (280 en el grupo de intervención y 300 en el grupo de control). Este grupo fue seleccionado porque mejorar su alimentación mejora su propia salud y la de sus hijos a corto y largo plazo. Además, las mujeres de este grupo de edad siguen siendo las principales responsables de las tareas domésticas relacionadas con la alimentación, que influyen en la dieta de sus parejas y familias.

El análisis mostró que las diferencias en el grupo de intervención, en comparación con las ventas previstas de frutas y verduras por tienda, equivalían a unas 2.525 raciones adicionales por tienda a la semana. Estas cifras podrían traducirse en mejoras clínicamente significativas para la salud de la población, ya que un aumento de 50 g de frutas y verduras al día (una ración equivale a 80 g) se ha asociado con una reducción del 20% en la mortalidad por todas las causas.

Los resultados también sugieren que, tras seis meses de exposición a la intervención, el beneficio nutricional podría ser ligeramente mayor para las familias que compraban principalmente en la tienda del estudio y en las que la mujer encargada de las compras no posee estudios superiores formales. La calidad de la dieta de las mujeres mejoró tras seis meses de exposición a la intervención, en comparación con las mujeres que no estuvieron expuestas a ella.

La profesora Christina Vogel, autora principal del estudio y directora del Centro de Política Alimentaria de City St George's, Universidad de Londres, y profesora adjunta de la Universidad de Southampton, declara que la industria alimentaria y el público están atrapados en un círculo vicioso de comida basura, "donde los alimentos poco saludables son baratos de producir, rentables de comercializar, apetecibles y asequibles.

"Para contrarrestar esto, nuestro estudio demuestra que colocar frutas y verduras en las entradas de los supermercados de descuento aumentó las ventas de frutas y verduras frescas", añade.

Estos resultados son importantes dado el descenso en las ventas y el consumo de frutas y verduras a nivel poblacional en el Reino Unido durante el período del estudio, debido a la COVID-19 y otros factores. Durante ese mismo período, la compra de fruta por parte de los hogares británicos cayó un 7,2% y la de verduras un 5,3%. En promedio, los hogares compran menos de cuatro porciones de frutas y verduras al día para toda la familia.

"En vista de nuestros hallazgos, el Gobierno debería considerar la posibilidad de ampliar la normativa británica sobre promoción y colocación de alimentos en Inglaterra para exigir que las secciones de productos frescos se sitúen cerca de las entradas de todos los grandes supermercados, con el fin de impulsar las ventas de frutas y verduras y mejorar la dieta de la población", resumen los autores.