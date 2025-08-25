El colesterol puede ser elevado incluso en personas jóvenes, delgadas y aparentemente sanas, según experto

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tener un peso corporal dentro del rango considerado saludable no garantiza estar libre de riesgo cardiovascular; el colesterol puede ser elevado incluso en personas jóvenes, delgadas y aparentemente sanas, afirma el catedrático de Medicina de la Universidad Europea y presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez-Sellés.

Una de las claves que explica la presencia de colesterol elevado en personas con peso normal es la genética. "En casos como la hipercolesterolemia familiar, el problema no está en lo que se come, sino en lo que se hereda. Hay personas que, sin sobrepeso y con hábitos saludables, siguen teniendo niveles altos porque su organismo produce más colesterol del necesario", indica Martínez-Sellés.

En este sentido, el especialista recuerda que el colesterol no es una única cifra. "Lo primero es diferenciar entre el colesterol LDL, que es el perjudicial, y el HDL, que actúa como protector". Además, apunta que se debe tener en cuenta si el paciente tiene antecedentes cardiovasculares o factores como hipertensión, diabetes, tabaquismo o edad avanzada. "Solo así puede valorarse el riesgo de forma completa", añade.

No obstante, la dieta sigue siendo una herramienta importante para la prevención y el control. Una alimentación basada en el patrón mediterráneo, con bajo contenido en grasas animales y ultraprocesados, "contribuye a reducir el colesterol LDL y mejorar el HDL". En cambio, una dieta rica en productos industriales o grasas saturadas "puede empeorar el perfil lipídico incluso en personas que no tienen exceso de peso", advierte.

Además, el ejercicio físico es otro factor clave, señala Martínez-Sellés. "La actividad física regular mejora el perfil lipídico en todos los pacientes, con independencia del peso. Por eso siempre debe recomendarse tanto a personas con sobrepeso como a personas delgadas". En cuanto a la necesidad de realizar análisis, el experto insiste en que no hay una regla única: "si no existen antecedentes familiares ni otros factores de riesgo, no es imprescindible hacer controles periódicos en personas delgadas. Pero, si hay factores de riesgo (modificables o no), conviene hacer un seguimiento".

En cualquier caso, el enfoque debe ser individualizado, explica. "En algunos casos no hará falta tratamiento, pero en otros puede requerirse intervención dietética o incluso farmacológica. Todo depende del perfil del paciente, no de su apariencia". Por eso, sus recomendaciones para quienes tienen un colesterol elevado sin exceso de peso son seguir una dieta mediterránea, hacer ejercicio frecuente y vigilar otros factores de riesgo cardiovascular si existen. Y, sobre todo, "no confiarse por estar delgado".