CNMC pide revisar las restricciones del RD de publicidad de alimentos infantiles para evitar efecto en la competencia

Archivo - Bebe leche acostado en cama. Pañal, bebé - LSOPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido revisar las restricciones del proyecto de real decreto que regulará la publicidad de sucedáneos de leche materna y otros productos de alimentación infantil, que prohíbe anunciar preparados para lactantes y limita la promoción de otros productos, al considerar que algunas de estas medidas podrían afectar a la competencia y a los incentivos para la innovación en el sector.

"La promoción del libre ejercicio de las actividades de fabricación, distribución y comercialización de productos destinados a lactantes y niños de corta edad debe resultar compatible con la protección de la salud pública, la defensa de los consumidores y, en particular, con la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna", señala.

Así, la CNMC recomienda reforzar la justificación y proporcionalidad de las restricciones a la publicidad y promoción de alimentos infantiles y valorar alternativas menos restrictivas. También pide justificar las limitaciones específicas en centros sanitarios y farmacias, adaptar la regulación de las comunicaciones comerciales audiovisuales a la normativa vigente y mejorar la coordinación entre las autoridades de supervisión y sanción, concretando las responsabilidades y las infracciones para garantizar la seguridad jurídica.

El proyecto, que ha sido analizado a petición del Ministerio de Sanidad, prohíbe la publicidad de preparados para lactantes, limita la promoción de otros productos de alimentación infantil, especialmente en centros sanitarios y farmacias, fija un precio mínimo de compra para el sector público e incorpora un régimen sancionador.

No obstante, la CNMC reconoce expresamente la legitimidad de los objetivos de protección de la salud pública y promoción de la lactancia materna, y valora positivamente el esfuerzo de sistematización normativa. Sus objeciones se centran en la justificación, proporcionalidad y efectos competitivos de determinadas restriccione.