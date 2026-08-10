Científica del CIAL-CSIC avisa que "muchos" hogares están cayendo en una inseguridad nutricional por el coste de la vida

Inauguración del curso 'Ciencia e innovación para una alimentación saludable y sostenible en la crisis del costo de la vida' de la UIMP. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La científica del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL-CSIC) Dolores del Castillo ha advertido que "muchos" hogares españoles están cayendo en una crisis de "inseguridad nutricional" como consecuencia de "la mayor crisis del costo de la vida de la humanidad".

Así lo ha manifestado la investigadora este lunes en declaraciones a Europa Press, con motivo del curso de verano 'Ciencia e innovación para una alimentación saludable y sostenible en la crisis del costo de la vida', que se desarrolla del 10 al 12 de agosto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Del Castillo, que ha impartido la ponencia 'Seguridad nutricional en la crisis del costo de la vida', ha apostado por abordar la cadena alimentaria desde la ciencia y establecer leyes para que se regule el mercado y los alimentos tengan una calidad adecuada y sean buenos para la salud.

Según ha explicado, esta crisis de inseguridad nutricional se ha visto pronunciada en los últimos años como consecuencia de la crisis energética y financiera, y está condicionada por factores como el cambio climático, la pandemia del Covid y los conflictos geopolíticos.

En este punto, ha señalado que "si no hay energía no se puede producir, no se puede transportar, no se puede distribuir y se encadenan una serie de problemas que llevan a la crisis financiera y que tienen un impacto en la cesta de la compra".

Asimismo, las sequías, por ejemplo, influyen en qué tipo de alimentos se pueden cultivar, con el consecuente impacto en el precio que conlleva el traer los alimentos de otros sitios.

Además, ha añadido que los bajos salarios pueden influir en una menor variedad y calidad de los alimentos, y por tanto, en un mayor riesgo de malnutrición, que también está relacionada con el exceso peso o las dietas baja calidad.

"Lo primero que hacen es recortar en la cesta de la compra porque la casa la tienen que seguir pagando, y la luz y los otros servicios", ha lamentado Del Castillo, que ha apuntado que estos hogares "tienen seguridad alimentaria, pero no tienen seguridad nutricional".

Y es que la científica ha aclarado que la malnutrición no solo se da por carencia de alimentos sino cuando la dieta "no es la adecuada". Y es que una parte "muy importante" de la población (13%, según la OCU), debido a la crisis del costo de la vida, no se la puede garantizar, ha dicho.

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ALIMENTARIO

La investigadora ha afirmado que la seguridad nutricional "depende de toda la cadena alimentaria" y requiere de una "modernización" del sistema, desde la producción primaria hasta la gobernanza, para conseguir que sea más sostenible, con innovación alimentaria y nuevas tecnología.

Según ha trasladado, "no basta con saber cuál es la dieta ideal", sino que "debemos preguntarnos cómo se producen esos alimentos, cómo se hacen asequibles para conseguir innovación y que se tomen políticas públicas adecuadas".

"Es necesario nutrirse bien para que el sistema fisiológico funcione", ha destacado Del Castillo, que ha añadido que para garantizar una alimentación "segura y saludable" es necesario tanto adquirir alimentos de mayor calidad nutricional como llevar a cabo una dieta variada.

Y es que, según ha explicado, cuando se va a una compra más barata, todo el mundo va a los macronutrientes, que son los alimentos que dan energía, y se inclinan menos por los micronutrientes, que tienen una función fundamental en la salud humana.

En relación a una alimentación saludable, ha detallado que se deben ingerir legumbres cuatro veces por semana; pescado, tres veces, carne (ave, blancas y conejo), otras tres; evitar procesados; y elegir el agua como bebida principal.

Finalmente, ha subrayado que los alimentos y la actividad física son esenciales para evitar determinadas patologías y enfermedades, como la diabetes.

"La alimentación saludable y sostenible es un reto sistémico... No se trata de producir más, sino de producir mejor", ha sentenciado la investigadora, para quien no basta decir a la gente que coma "mejor", sino concienciar y desarrollar políticas públicas para poder mantener una dieta saludable y sostenida en el tiempo.

El curso, dirigido a estudiantes, investigadores y profesionales de la alimentación y ciencias sociales, aborda los sistemas alimentarios sostenibles desde una perspectiva integral de la ciencia, con un enfoque de nutrición, producción, innovación alimentaria y resiliencia frente a la inseguridad alimentaria derivada de la actual crisis global del costo de la vida.