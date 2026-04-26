¿Los chupitos de jengibre refuerzan la inmunidad? Beneficios y falsos mitos de la moda de los 'ginger shots'

Archivo - Chupito de genjibre. - HANDMADEPICTURES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva "moda" en las redes sociales sobre los chupitos de jengibre o 'ginger shots', ya sean de elaboración casera o industriales, promete un plus de protección inmunitaria instantánea al inicio del día, sin embargo, expertos nutricionistas discrepan con esta afirmación.

"No hay base científica para afirmar que una sola dosis de jengibre fortalezca el sistema inmunológico de forma inmediata en una persona sana", asegura la experta Andrea Calderón, profesora de Nutrición de la Universidad Europea.

"Cuando la ciencia utiliza palabras como potencial o mecanismo, el marketing suele traducirlas en 'sube las defensas', pero no significa lo mismo", puntualiza Fernando Mata, profesor de Farmacia y Nutrición de la Universidad Europea.

Ambos expertos advierten de que es fundamental distinguir entre sus propiedades realmente respaldadas por la ciencia y un discurso comercial a menudo exagerado.

Según explican, actualmente, la evidencia científica más sólida del jengibre se limita a propiedades muy concretas. Así, Mata asegura que "destaca principalmente por su efecto antiemético, es decir, su capacidad para ayudar a reducir las náuseas y los vómitos" en situaciones como el embarazo o el postoperatorio.

Por su parte, Andrea Calderón, directora del Máster de Nutrición, Composición Corporal y Metabolismo de la Universidad Europea, añade que "existen estudios sobre su impacto en el dolor, su efecto suele ser modesto y depende mucho de la dosis, del preparado y del tiempo de uso". De hecho, los beneficios observados en estudios se asocian a dosis de entre 0,5 y 3 gramos diarios de polvo o extracto, pero consumidos durante semanas, no tras una sola toma.

Los expertos alertan sobre aplicar "propiedades milagrosas" a productos y advierten que reclamos como "inmunidad instantánea", "efecto detox" o "quema grasa" ya que carecen de base científica sólida.

Mata señala que "cuando la ciencia utiliza palabras como potencial, mecanismo o modulación, el marketing suele traducirlas en 'sube las defensas', que suena mucho más contundente, pero no significa lo mismo". En la misma línea, Calderón añade que "no hay una base científica sólida para afirmar que una sola dosis de jengibre fortalezca el sistema inmunológico de forma inmediata en una persona sana".

MEJOR FRESCO

Los expertos subrayan las diferencias entre el jengibre fresco integrado en la dieta y los productos procesados. Mientras el primero se consume en cantidades moderadas, "los chupitos concentran el producto en poco volumen y se presentan como algo que te da salud 'rápido', lo que puede generar una falsa sensación de eficacia", afirma Calderón.

En este sentido, Mata avisa de que "la composición de estos productos varía enormemente y no se pueden equiparar a los extractos estandarizados usados en ensayos clínicos".

Asimismo, recuerdan que ningún alimento actúa de forma aislada. Calderón subraya que "en una dieta saludable, el posible beneficio de un alimento suele depender del patrón dietético global, no de un único chupito concentrado cada mañana. La obsesión por los 'superalimentos' y las soluciones rápidas a menudo ignora que el verdadero impacto en la salud proviene de un conjunto de hábitos sostenidos en el tiempo, no de un ingrediente mágico", indica.

Por todo ello, para evitar caer en reclamos engañosos, los expertos ofrecen tres consejos a tener en cuenta:

1.- Desconfiar de cualquier promesa de efectos rápidos e inmediatos.

2.- Entender la diferencia entre un estudio de laboratorio y un beneficio probado en humanos.

3.- Recordar que natural no significa inocuo; el jengibre es seguro en dosis moderadas, pero debe usarse con precaución en ciertos casos, como en personas que toman anticoagulantes".