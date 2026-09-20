Cereales integrales: cuántas raciones al día y qué beneficios tienen para el corazón

Archivo - Tazón de cereales integrales - ROBYNMAC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Consumir de cuatro a seis porciones de cereales integrales al día reduce varios factores de riesgo importantes para las enfermedades cardiovasculares, según un nuevo estudio de la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz (Irán).

El trabajo, que se publica en el 'European Heart Journal', es una revisión sistemática y un metaanálisis, lo que significa que reúne los resultados de todas las investigaciones existentes en este campo. Incluye datos de 87 ensayos clínicos que evaluaron los efectos del consumo de alimentos integrales sobre los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El trabajo demuestra que seguir una dieta rica en alimentos integrales puede prevenir enfermedades cardíacas al reducir el peso corporal, la presión arterial y los niveles de colesterol y glucosa en la sangre.

"Si bien un mayor consumo de cereales integrales se ha asociado durante mucho tiempo con una mejor salud cardiovascular en estudios poblacionales, los ensayos clínicos han arrojado resultados contradictorios. Esto dejó sin respuesta la duda de cuántos cereales integrales deberían consumir las personas para mejorar significativamente su salud cardiovascular", explica la doctora Helda Tutunchi de la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz, Irán.

Para abordar esta cuestión, combinó y analizó sistemáticamente todos los ensayos controlados aleatorios disponibles para identificar la cantidad de cereales integrales asociada con los mayores beneficios. El análisis incluyó a más de 6.500 personas de ensayos realizados en Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil.

QUÉ BENEFICIOS Y A QUIÉN BENEFICIA

Así, demostró que consumir más cereales integrales redujo el peso corporal, la circunferencia de la cintura y la presión arterial de las personas, además de disminuir los niveles de colesterol total y colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL o colesterol "malo"), triglicéridos, glucosa e interleucina-6 (un indicador de inflamación) en la sangre.

Estos beneficios se observaron en personas que consumían entre 30 y 40 gramos de grano integral al día (en peso seco), pero los mayores beneficios se encontraron en quienes consumían entre 60 y 100 gramos al día. Esto equivale a entre cuatro y seis porciones diarias de grano integral; por ejemplo, un tazón de avena, un sándwich de pan integral y una porción de arroz integral.

Este es el metaanálisis más extenso y completo de ensayos controlados aleatorios sobre el consumo de cereales integrales y los factores de riesgo cardiovascular. A diferencia de revisiones anteriores, analiz específicamente la cantidad de cereales integrales que las personas necesitan consumir para obtener los mayores beneficios.

"También evaluamos la certeza de la evidencia y encontramos evidencia de alta certeza sobre mejoras en varios resultados, incluyendo el peso corporal, la circunferencia de la cintura y el colesterol total", explica la investigadora Tutunchi.

¿POR QUÉ SE NECESITA MÁS INVESTIGACIÓN?

El problema es que la mayoría de los ensayos incluidos fueron relativamente cortos, con una duración promedio de unas ocho semanas. Por lo tanto, no es posible determinar si estos beneficios se mantienen a largo plazo. Además, relativamente pocos estudios evaluaron ingestas muy altas de cereales integrales, superiores a 140 gramos por día, por lo que los efectos a esos niveles de ingesta siguen siendo inciertos.

"Nuestros hallazgos proporcionan una indicación práctica de la cantidad de cereales integrales que pueden ser necesarios para lograr mejoras significativas en los factores de riesgo cardiovascular. Aumentar la ingesta de cereales integrales es una estrategia dietética relativamente sencilla, accesible y asequible que puede complementar otras intervenciones médicas y de estilo de vida", argumenta la experta.

NO HAY QUE MENOSPRECIAR EL RESULTADO DEL ESTUDIO

Un hallazgo importante es que los cereales integrales pueden beneficiar la salud cardiovascular mediante varias mejoras moderadas que actúan en conjunto, en lugar de un gran efecto sobre un único factor de riesgo.

Los investigadores observaron mejoras en múltiples vías, incluyendo lípidos sanguíneos, presión arterial, regulación de la glucosa, grasa corporal y algunos marcadores de inflamación.

Si bien el cambio en cada factor de riesgo individual fue generalmente moderado, la mejora simultánea de varios factores de riesgo podría contribuir a una mayor reducción del riesgo cardiovascular a largo plazo. Sin embargo, los ensayos incluidos no evaluaron directamente los eventos cardiovasculares, por lo que se necesitan estudios a más largo plazo para confirmarlo.