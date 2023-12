Cómo la celiaquía afecta a la fertilidad del hombre y de la mujer

MADRID, 19 Dic. (EDIZIONES) -

Cerca de 1% de la población padece la enfermedad celíaca, una patología que puede afectar a cualquier parte de nuestro cuerpo, no sólo a la zona digestiva, y con base autoinmune. Lo que muchas personas desconocen es que entre las manifestaciones más típicas de esta patología se encontraría la infertilidad o los abortos de repetición, pero también afecta al retraso en el crecimiento del feto intrauterino, estaría implicada en los partos prematuros, y en complicaciones en el tercer trimestre de gestación.

Así lo asegura en una entrevista con Infosalus Diana Alecsandru, médico especialista en Inmunología, y coordinadora de la unidad de inmunología y fallo reproductivo del Grupo IVI, y miembro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), quien reconoce que son muchas las personas con infertilidad, o que padecen los fenómenos antes citados que son celíacas y no lo saben.

"El problema es cuando no saben que son celíacas porque no tienen los síntomas clásicos y no conocen que tienen esta patología. Pero si sufren de infertilidad, que es un síntoma típico de la celiaquía, al acudir en muchas ocasiones a las clínicas de reproducción asistida para encontrar la respuesta a por qué tienen abortos de causa desconocida, por ejemplo, se le hace el diagnóstico de enfermedad celiaca", remarca esta experta.

RECUPERAR EL POTENCIAL REPRODUCTIVO

Dice que a estas personas se les pone tratamiento de dieta sin gluten, entre 3-6 meses, dependiendo del grado de afectación de la enfermedad celiaca, y a partir de ahí se podría restablecer su potencial reproductivo, aunque también teniendo en cuenta la edad de la mujer.

Con ello, hace hincapié en que no es lo mismo diagnosticar infertilidad consecuencia de una celiaquía en una mujer de 30 años, que al quitar el gluten se restablece su potencial reproductivo, que en otra de 40. "Por el simple hecho de la edad, esto afecta mucho a la calidad de los ovocitos, y a la posibilidad de encontrar embriones sanos desde el punto de vista genético. Con 30 años tenemos muy buen potencial aún, pero con 40 hasta un 80% de embriones presentan anomalías genéticas por la edad materna", aclara.

Por eso, una paciente con 40 años, según prosigue la especialista en Inmunología, aunque se le diagnostique celiaquía tiene que tener en cuenta la edad y su tiempo corto en búsqueda de gestación. "Esta mujer, obviamente, necesitará ayuda médica para encontrar ese embrión sano. Éste es un mensaje importante. Aunque la hayan diagnosticado celiaquía, y sea causa de infertilidad y de abortos recurrentes, hay que buscar ayuda a parte de retirar gluten de la dieta", remarca la doctora Alecsandru.

1-2% DE QUIENES CONSULTAN POR INFERTILIDAD

De hecho, recuerda que en un 1-2% de quienes consultan por causa de infertilidad, y sobre todo por abortos recurrentes, tienen enfermedad celiaca: "Por eso, verificar si hay celiaquía se ha incluido en los test serológicos con anticuerpos específicos en el estudio de las mujeres que acuden por esterilidad y por abortos recurrentes".

Destaca, asimismo, que en la guía de abortos recurrentes de la SEF también se debe realizar el estudio serológico para descartar enfermedad celiaca porque, aunque la celiaquía esté presente en un 1-2% de la población, se trata de una cifra importante porque los problemas de fertilidad son cada vez más prevalentes en la sociedad, aclara esta doctora.

CELIAQUÍA, HOMBRES, Y FERTILIDAD

En el caso del hombre, la doctora Diana Alecsandru reconoce que hay menos estudios sobre cómo afecta la celiaquía a su fertilidad, sobre todo porque cuando acuden a las clínicas de reproducción asistida con un estudio de semen normal para un tratamiento de reproducción asistida no se indaga más.

"Pero una patología inflamatoria crónica, como lo es una celiaquía no tratada, tiene impacto sobre muchos tejidos y también sobre la calidad espermática del hombre, pero no es tan evidente, y menos aún cuando se deciden hacer tratamientos de reproducción asistida, donde los métodos de laboratorio son muy avanzados, y pueden seleccionar los mejores espermatozoides a pesar de ser muestras malas", agrega.

Es más prevalente eso sí, según insiste, la celiaquía en las mujeres que en los hombres (2 casos de mujeres frente a 1 de hombre, según datos de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España --FACE--), y afirma en este punto que en el varón no hay un protocolo de estudio a raíz de problemas de fertilidad por esos porcentajes menos prevalentes en población general, y porque cuando acuden con muestras no tan buenas de calidad, sí se pueden conseguir tratamientos muy buenos por los avances de la tecnología hoy en día alcanzados como hemos comentado.

RETIRAR EL GLUTEN SIEMPRE POR CONSEJO MÉDICO

En último lugar, la miembro de la Sociedad Española de Fertilidad señala que el diagnóstico de celiaquía debe ser realizado por un especialista en la materia porque hay unos criterios establecidos para ello que son "claros", y este diagnóstico debe alcanzarse con una analítica, una biopsia duodenal y, a veces con el apoyo de análisis genéticos.

A su juicio esto es importante porque ahora existe una moda de retirar el gluten sin consejo médico previo, un aspecto que, según resalta, dificulta la posibilidad de diagnosticar la enfermedad celíaca porque, entre otros puntos, se pueden obtener falsos negativos en sangre. "Si sospechamos de enfermedad celiaca por síntomas digestivos, o por una mala absorción de hierro, o por presentar unas pruebas hepáticas alteradas, debemos acudir a un médico a que lo diagnostique", añade.