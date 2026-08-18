La carne de cerdo puede incluirse en una dieta saludable para perder peso, según un estudio

Archivo - Un estudio asegura que la carne de cerdo puede incluirse en una dieta saludable para perder peso - ARTBYPIXEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta Estadounidense de la Carne de Cerdo y la compañía de acondicionamiento físico WW International han financiado un estudio revisado por pares que ha mostrado que el consumo de este alimento "puede incluirse como parte de un enfoque saludable y equilibrado para perder peso sin comprometer la calidad general de la dieta".

Este trabajo de investigación, que ha sido publicado en la revista especializada 'Nutrition & Diabetes', ha expuesto como resultado una "pérdida de peso clínicamente significativa y una calidad de dieta ligeramente superior entre los consumidores de carne de cerdo mediante un plan de pérdida de peso de seis meses".

Dirigido por la profesora asistente del Departamento de Política Sanitaria y Salud Comunitaria de la Facultad de Salud Pública Jiann-Ping Hsu de la Universidad del Sur de Georgia (Estados Unidos), la doctora Ana M. Palacios, este análisis ha arrojado el dato de que los adultos con sobrepeso u obesidad que informaron seguir consumiendo carne de cerdo mientras participaban en un programa digital de control de peso de un semestre perdieron un 5,3 por ciento de su peso corporal inicial.

Esta es "una cifra clínicamente significativa", ha indicado esta autora, que ha contado con la colaboración de investigadores de WW International, y de las estadounidenses universidades de Indiana, Georgetown y Pensilvania. Además, ha apuntado una mejora en su puntuación general de calidad de la dieta de 4,3 puntos.

Para llegar a este punto, estos expertos han llevado a cabo un análisis longitudinal secundario de 187 adultos inscritos en el programa digital 'Weight Watchers', entre enero y noviembre de 2023. Estos no han sido dirigidos a consumir carne de cerdo, y el estudio no ha evaluado los efectos de alimentos específicos, como el tocino, el jamón, las salchichas y los cortes magros.

A MENUDO SE PERCIBE COMO INCOMPATIBLE CON UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA

"El estudio examinó el consumo de carne de cerdo porque, si bien es un alimento muy consumido, a menudo se percibe como incompatible con una alimentación saludable o la pérdida de peso", ha explicado Palacios al respeto, tras lo que ha indicado que el objetivo ha sido "evaluar si los adultos que seguían consumiendo carne de cerdo durante un programa estructurado de control de peso podían lograr una pérdida de peso clínicamente significativa a la vez que mejoraban la calidad general de su dieta".

Así, y a tenor de las respuestas afirmativas obtenidas a esas preguntas, la directora sénior de Nutrición Humana de la Junta Nacional de la Carne de Cerdo, Kristen Hicks-Roof, ha manifestado que "este estudio desafía a quienes consideran que la carne de cerdo está automáticamente prohibida en un plan de alimentación más saludable, ya que se han documentado resultados positivos que son factibles entre los consumidores habituales de carne de cerdo".