El café, clave para la longevidad: Un estudio revela su secreto para proteger contra enfermedades crónicas

Archivo - Tazas con café, té, chocolate y otras bebidas. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / RAWPIXEL - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas (VMBS, por sus siglas en inglés) de la estadounidense Universidad de Texas A&M ha identificado una vía biológica clave que podría explicar cómo el café ayuda a proteger contra el envejecimiento y las enfermedades crónicas.

Este trabajo, publicado en la revista especializada 'Nutrients', ha dado continuidad a otros estudios anteriores que han vinculado esta bebida a una mayor longevidad y un menor riesgo de padecer las citadas patologías. No obstante, la novedad ahora es la sugerencia de que los compuestos de la misma pueden funcionar, en parte, activando un receptor en el cuerpo conocido como NR4A1.

Según han indicado los autores de esta investigación, esta es "una proteína cada vez más reconocida por su papel en el envejecimiento, la respuesta al estrés y las enfermedades". Por tanto, estos hallazgos "proporcionan una de las primeras conexiones directas entre el café y este receptor, ofreciendo una posible explicación de los numerosos efectos beneficiosos de esta bebida para la salud", han afirmado.

"El café posee propiedades beneficiosas para la salud ampliamente reconocidas", ha expuesto el profesor y titular de la Cátedra Sid Kyle de Toxicología Veterinaria del Departamento de Fisiología y Farmacología Veterinaria de la VMBS, el doctor Stephen Safe, quien ha añadido que ahora se ha mostrado "que algunos de esos efectos podrían estar relacionados con la interacción de los compuestos del café con este receptor, el cual participa en la protección del organismo contra el daño inducido por el estrés".

PROTEÍNA NR4A1

Así, NR4A1, que pertenece a una familia de receptores nucleares que ayudan a regular la actividad genética en respuesta al estrés y al daño en el organismo, y que ya ha sido descrito con anterioridad como un "sensor de nutrientes", es un receptor que responde a los compuestos presentes en la dieta y que desempeña un papel en el mantenimiento de la salud a medida que el cuerpo envejece.

"Si dañas casi cualquier tejido, el receptor NR4A1 responde para mitigar ese daño", ha manifestado Safe, que ha agregado que si se elimina, "el daño es mayor". De hecho, este interviene en una amplia gama de procesos biológicos, como la inflamación, el metabolismo y la reparación de tejidos, todos ellos estrechamente relacionados con enfermedades asociadas al envejecimiento, como el cáncer, la neurodegeneración y los trastornos metabólicos.

Por su parte, el café se ha asociado durante mucho tiempo con un menor riesgo de padecer patologías como Alzheimer, Parkinson y las enfermedades metabólicas. Sin embargo, "la mayoría de los estudios han sido observacionales, lo que ha dejado a los científicos buscando una explicación biológica clara", han indicado los autores de este trabajo.

Por ello, los mismos han planteado la hipótesis de que algunos de los beneficios del café podrían estar relacionados con la proteína NR4A1, la cual ha servido para descubrir que múltiples compuestos de esta bebida, en particular los compuestos polihidroxilados y polifenólicos como el ácido cafeico, se unen al receptor e influyen en su actividad. "Al menos parte de los beneficios para la salud del café pueden provenir de la unión y activación de este receptor", ha aclarado Safe.

REDUCCIÓN DEL DAÑO CELULAR

Además, han hallado que estos compuestos pueden influir en el comportamiento celular de maneras que concuerdan con la protección contra enfermedades, incluyendo la reducción del daño celular y la ralentización del crecimiento de las células cancerosas en modelos de laboratorio. Al respecto, cuando se eliminó el NR4A1 de las células, esos efectos protectores desaparecieron.

De este modo, y según muestra este análisis, la cafeína, pese a ser el principal componente individual del café, no es el principal responsable de estos efectos en la salud. Por contra, sí lo es una serie de compuestos naturales, muchos de los cuales también se encuentran en frutas y verduras, ya que "parecen desempeñar un papel más importante", han explicado.

"Esto podría ayudar a explicar por qué tanto el café normal como el descafeinado se han asociado con beneficios similares para la salud en estudios con grandes poblaciones", han continuado en este sentido, tras lo que Safe ha declarado, no obstante, que es necesario estudiar más vías por las que se producen estos efectos positivos.

"Hay muchos receptores y muchos mecanismos involucrados", ha subrayado este miembro de la Universidad de Texas A&M que, no obstante, considera que la identificada en este estudio "podría ser una de las vías importantes". "Hemos establecido la conexión, pero necesitamos comprender mejor la importancia de esa conexión", ha concluido.