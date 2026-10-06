Uno de cada cuatro españoles destina ya más del 30% de sus ingresos a la alimentación

Gasto en alimentación - ENDERED

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Uno de cada cuatro españoles asegura que destina ya más del 30% de sus ingresos a alimentación, mientras que solo un 23% estaría dispuesto a reducir este gasto, según se desprende de los datos del Barómetro 'Food 2026' de Edenred, realizado con la participación de Hostelería de España y la Fundación Española de la Nutrición.

En concreto, el informe también revela que entre los factores que adquieren mayor peso a la hora de escoger dónde comer destacan la relación calidad-precio, determinante para el 90% de los consumidores, seguida de la proximidad (88%) y de la aceptación de Ticket Restaurant (84%).

De esta forma, la alimentación adquiere cada vez más importancia, y esa prioridad redefine también qué esperan los consumidores cuando comen fuera de casa. Así, el 88% de los españoles afirma prestar atención a comer de forma equilibrada, frente al 75% registrado en 2023.

Esta preocupación trasciende el ámbito doméstico, ya que el 85% espera encontrar una oferta más saludable en los restaurantes, elevando la exigencia sobre la restauración y convirtiendo las opciones saludables en un elemento cada vez más integrado en la experiencia de consumo. Al mismo tiempo, crece con fuerza la demanda de alternativas vegetales, ya que las opciones vegetarianas y veganas pasan del 35% al 53% en solo un año, lo que supone un incremento de 18 puntos porcentuales.

Además, la transformación de los hábitos de consumo se refleja en los establecimientos. El 90% de los restaurantes afirma prestar cada vez más atención a los productos saludables, frente al 80% de 2025. Además, algunas de las barreras tradicionalmente asociadas a la cocina saludable pierden relevancia. El porcentaje de establecimientos que considera que cocinar de forma saludable es más caro cae del 69% al 54%, mientras que quienes creen que requiere más tiempo descienden del 52% al 41%.

La transformación alcanza también a la cadena de suministro. Así el porcentaje de restaurantes que trabaja con proveedores sostenibles se triplica en un año, del 9% al 30%. Todo ello se produce en un contexto todavía marcado por la presión sobre los costes.

El informe revela que el 83% de los restaurantes identifica el encarecimiento de las materias primas como uno de sus principales retos. Sin embargo, la percepción sobre la evolución del negocio muestra una fotografía positiva, ya que el 87% valora positiva o muy positivamente su facturación durante el primer semestre de 2026.

Por otro lado, la evolución del sector también se refleja en la afluencia a los establecimientos. El porcentaje de restaurantes que declara haber perdido clientes se reduce del 54% en 2024 al 22% en 2026, mientras que un 32% afirma haber ganado clientes durante el último año.

En este contexto, Ticket Restaurant se consolida como una solución que conecta diariamente el bienestar de los equipos con la actividad de la restauración. El 80% de los usuarios asegura que perdería poder adquisitivo si dejara de disponer de este recurso, mientras que el 76% afirma que acudiría menos a restaurantes.