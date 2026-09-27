Archivo - Niña menor de tres años comiendo un bollo. Azúcar - MILAN2099/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los primeros años de vida son una etapa en la que el organismo y el cerebro atraviesan una transformación constante. Durante ese periodo, la alimentación no solo aporta energía y nutrientes, sino que también acompaña procesos que pueden dejar huella mucho tiempo después.

Un nuevo estudio de la Universidad de Surrey en Guildford, Inglaterra, revela que la exposición al azúcar durante los primeros 1.000 días de vida de un niño aumenta el riesgo de desarrollar ansiedad en la edad adulta, además el consumo de azúcar en la infancia puede afectar el desarrollo cerebral, observándose diferencias significativas en 11 de las 80 regiones del cerebro.

LA EXPOSICIÓN AL AZÚCAR QUE PODRÍA DEJAR HUELLA DÉCADAS DESPUÉS

En este estudio único, científicos de Surrey investigaron cómo la exposición al azúcar en la primera infancia influye en la salud mental, los hábitos alimenticios y el neurodesarrollo en la edad adulta. Así descubrieron que el riesgo de desarrollar ansiedad era menor en quienes no habían estado expuestos significativamente al azúcar durante la gestación ni en los dos primeros años de vida.

"Las investigaciones han demostrado que la exposición al azúcar durante los primeros 1.000 días de vida puede influir en el riesgo de padecer varias enfermedades crónicas, como la diabetes", advierte la doctora Hana Navratilova, de la Universidad IPB de Indonesia, quien dirigió el trabajo cuando estaba en la Universidad de Surrey.

"Dado que en trabajos anteriores hemos observado vínculos entre la preferencia por los alimentos azucarados y los problemas de salud mental, nos interesaba especialmente comprender si el consumo de azúcar en la infancia podría contribuir a la aparición de problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, en la edad adulta", añade.

Para obtener más información, el equipo ha analizado los datos médicos de más de 45.000 participantes del Biobanco del Reino Unido, nacidos entre 1951 y 1956, cuando el racionamiento de azúcar de la posguerra aún estaba vigente, hasta su eliminación gradual.

Posteriormente, los participantes se dividieron en grupos: aquellos que experimentaron racionamiento de azúcar en el útero y hasta los seis, doce, dieciocho y veinticuatro meses de edad, y aquellos que solo lo sufrieron en el útero. También un grupo de control de participantes de edad similar nacidos cuando no existía racionamiento en el Reino Unido, y otro grupo de niños nacidos en Irlanda.

MÁS ANSIEDAD Y CAMBIOS EN VARIAS REGIONES DEL CEREBRO

Navratilova ha descubierto que las mujeres, en particular, tenían más probabilidades de desarrollar ansiedad. También se identificó una asociación entre la exposición temprana al azúcar y la depresión, pero su importancia disminuyó tras el ajuste estadístico, lo que sugiere que esta condición podría verse influenciada por la dieta en la edad adulta.

Como parte del estudio, publicado en la revista 'Translational Psychiatry', los científicos también analizaron datos de neuroimagen junto con la exposición al racionamiento. Así observaron que 80 de las 139 regiones cerebrales del volumen de materia gris presentaban diferencias significativas entre los distintos grupos de racionamiento. Un análisis posterior revela diferencias significativas en 11 de las 80 regiones cerebrales entre la mayoría de los grupos de racionamiento y aquellos que nunca lo sufrieron (por ejemplo, regiones del cerebelo).

También se observa que quienes no estuvieron expuestos al azúcar durante más tiempo (desde la gestación hasta los 24 meses de edad) mostraron una menor preferencia por los alimentos dulces en la edad adulta. Los científicos descubrieron algunas diferencias en las preferencias por los alimentos dulces entre los grupos que sufrieron racionamiento y aquellos que nunca lo experimentaron, lo que indica que la exposición al azúcar podría tener posibles repercusiones dietéticas a largo plazo.

"Lo que hemos descubierto es que el racionamiento de azúcar en la infancia está relacionado con una menor preferencia por lo dulce y un menor riesgo de ansiedad. A pesar del aumento del consumo de azúcar tras el racionamiento entre los participantes, los entornos nutricionales tempranos parecen tener una relevancia duradera para la salud mental", explica el profesor Nophar Geifman, catedrático de Salud e Informática Biomédica en la Universidad de Surrey y autor principal.