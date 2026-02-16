El ayuno intermitente no parece funcionar como se vende: lo que dice la nueva revisión sobre una de las dietas de moda

Archivo - Tiempo para comer y el concepto de la dieta. Ayuno. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / IAROSLAV DANYLCHENKO PH

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Durante años, las redes sociales han vendido el ayuno intermitente como la clave para perder peso rápido y mejorar la salud. Dietas de 16 horas, días alternos sin comer y ventanas de alimentación limitada se han vuelto tendencia, prometiendo resultados milagrosos para adultos con sobrepeso u obesidad.

Sin embargo, la evidencia científica más reciente pinta un panorama distinto. Un análisis internacional de múltiples ensayos sugiere que, para la mayoría de los adultos, el ayuno intermitente no produce mejores resultados que los consejos dietéticos tradicionales ni que no hacer nada. Esto pone en duda gran parte del entusiasmo que rodea a esta práctica popular.

La obesidad es un importante problema de salud pública que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en los países de altos ingresos. Según la OMS, la obesidad en adultos a nivel mundial se ha más que triplicado desde 1975. En 2022, 2.500 millones de adultos tenían sobrepeso; de ellos, 890 millones padecían obesidad.

EL BOOM DEL AYUNO INTERMITENTE EN REDES SOCIALES

El ayuno intermitente ha ganado popularidad en los últimos años, impulsado por las redes sociales, las personas influyentes en el estilo de vida y las afirmaciones de pérdida de peso rápida y beneficios metabólicos.

Para analizar esta cuestión, los investigadores analizaron la evidencia de 22 ensayos clínicos aleatorizados con 1.995 adultos en América del Norte, Europa, China, Australia y Sudamérica. Los ensayos examinaron diversas formas de ayuno intermitente, como el ayuno en días alternos, el ayuno periódico y la alimentación con restricción de tiempo. La mayoría de los estudios realizaron un seguimiento de los participantes durante un máximo de 12 meses.

La principal conclusión ha sido que es poco probable que el ayuno intermitente produzca una mayor pérdida de peso en adultos con sobrepeso u obesidad que los consejos dietéticos tradicionales o no hacer nada, según afirman expertos de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina) en una nueva revisión Cochrane.

UN ANÁLISIS DE 22 ENSAYOS CLÍNICOS EN CASI 2.000 ADULTOS

La revisión comparó el ayuno intermitente con el asesoramiento dietético tradicional y con la ausencia de intervención. El ayuno intermitente no pareció tener un efecto clínicamente significativo en la pérdida de peso en comparación con el asesoramiento dietético estándar o la inacción.

La notificación de efectos secundarios fue inconsistente entre los ensayos, lo que dificultó la elaboración de conclusiones firmes. La base de evidencia sigue siendo limitada, con solo 22 ensayos, muchos de ellos con muestras pequeñas y una notificación inconsistente.

"El ayuno intermitente simplemente no parece funcionar para los adultos con sobrepeso u obesidad que intentan perder peso", explica Luis Garegnani, autor principal de la revisión del Centro Asociado Cochrane de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires. Garegnani también advierte sobre el auge del ayuno en internet. "El ayuno intermitente puede ser una opción razonable para algunas personas, pero la evidencia actual no justifica el entusiasmo que vemos en las redes sociales".

Pocos ensayos han analizado los resultados a largo plazo del ayuno intermitente. "La obesidad es una enfermedad crónica. Los ensayos a corto plazo dificultan la orientación a largo plazo para pacientes y profesionales sanitarios", añade Garegnani.

La mayoría de los estudios incluidos se centraron en poblaciones predominantemente blancas de países de altos ingresos. Dado que la obesidad es una crisis en rápido crecimiento en los países de bajos y medianos ingresos, se necesita más investigación en estas poblaciones.

Los autores advierten, por tanto, que estos resultados pueden aportar pistas, pero no son extrapolables a toda la población, ya que pueden variar en función del sexo, la edad, el origen étnico, el estado de la enfermedad o los trastornos o conductas alimentarias subyacentes.

"Con la evidencia disponible actualmente, es difícil hacer una recomendación general", agrega Eva Madrid, autora principal de la Unidad de Síntesis de Evidencia Cochrane Iberoamérica. "Los médicos deberán analizar cada caso individualmente al recomendar a un adulto con sobrepeso que baje de peso".