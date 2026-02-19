Las asociaciones de celíacos piden al Congreso desbloquear la ley de compensación económica para pacientes

Archivo - Imagen de recurso de una persona con celiaquía. - MARIANVEJCIK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de pacientes celiacos han pedido el desbloqueo de la proposición de ley de compensación económica para personas celíacas, que fue registrada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y aprobada el 21 de octubre de 2025.

De este modo, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), l'Associació Celíacs de Catalunya, Asociación Celíaca de Castilla y León (ACECALE) y la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten hacen un llamamiento a los grupos parlamentarios y a la Mesa del Congreso, para que faciliten la tramitación de esta iniciativa y permitan un debate parlamentario constructivo, con el objetivo de avanzar hacia un marco de apoyo estable y justo para las personas con enfermedad celíaca en España.

"Nuestro colectivo necesita que se avance en esta proposición de ley para atender las necesidades que requieren los pacientes celíacos tanto en materia sanitaria como económica", ha manifestado el director de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, Roberto Espina.

La iniciativa está destinada a la creación de un registro estatal de pacientes con enfermedad celíaca y al establecimiento de una ayuda económica directa, prevista mediante modificación de la Ley 35/2006 del IRPF para compensar el sobrecoste alimentario de las personas con enfermedad celíaca.

Fue tomada en consideración en el Congreso de los Diputados con un respaldo mayoritario del 97 por ciento de la Cámara. Sin embargo, las asociaciones denuncian que la propuesta permanece bloqueada en fase de enmiendas mediante sucesivas ampliaciones del plazo, sin que se hayan explicitado razones técnicas o jurídicas que justifiquen dicha demora, lo que retrasa su aplicación efectiva y prolonga la situación de desigualdad que afecta al colectivo.

La iniciativa propone una ayuda económica directa, concebida como una medida de equidad para compensar el sobrecoste alimentario que asumen las personas celíacas y sus familias, independientemente de su nivel de renta. El impacto económico contemplado tiene un coste estimado de 60 millones de euros anuales para atender a las aproximadamente 100.000 personas ya diagnosticadas en España.

En cuanto al impacto potencial, dado que se estima que el 1 por ciento de la población es susceptible de padecer la enfermedad (lo que representaría a unas 480.000 personas en España), el presupuesto total podría alcanzar los 288-300 millones de euros si se lograra el diagnóstico completo de la población afectada.

Las asociaciones de pacientes recuerdan que la enfermedad celíaca es una patología autoinmune crónica, con un único tratamiento posible: "El seguimiento estricto y de por vida de una dieta sin gluten". Este tratamiento, apuntan, conlleva un sobrecoste económico significativo y sostenido, derivado del mayor precio de los productos específicos sin gluten, una realidad ampliamente documentada por estudios de las asociaciones de pacientes y por la propia Federación.

OTRAS INICIATIVAS

En este contexto, las asociaciones recuerdan que en 2024 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley a favor del colectivo celíaco, instando al Gobierno a adoptar medidas para corregir el agravio sanitario existente, entre ellas la mejora de los sistemas de diagnóstico y el conocimiento epidemiológico de la enfermedad.

"Si bien esta iniciativa supuso un avance político relevante, su carácter no vinculante ha limitado su impacto práctico y, hasta la fecha, no se ha traducido en medidas estructurales ni en apoyos económicos efectivos para las personas celíacas. Esta falta de avances refuerza la urgencia de que la actual proposición de ley continúe su tramitación parlamentaria sin más dilaciones", señalan las asociaciones.

Además, destacan que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha evaluado una solicitud presentada por l'Associació Celíacs de Catalunya y ha reconocido la existencia de un agravio sanitario para las personas con enfermedad celíaca, instando a los Estados miembros a garantizar medidas adecuadas de apoyo.

"Esta valoración refuerza la necesidad de que la proposición de ley española avance sin más demoras, asegurando un marco de protección y equidad para todo el colectivo, y reforzando la urgencia de que la proposición de ley avance en España", recalcan los pacientes.

Por todo ello, las asociaciones reclaman que el consenso parlametnario debe traducirse en "avances reales y efectivos", evitando retrasos que prolongan una situación de "desigualdad y vulnerabilidad" económica para el colectivo.

Todas las entidades reiteran su plena disposición a colaborar con las instituciones públicas, aportando el conocimiento técnico y la experiencia del movimiento asociativo, para garantizar que cualquier medida adoptada responda a las necesidades reales de todo el colectivo afectado y contribuya a mejorar su calidad de vida.