Archivo - La Asociación de Pacientes del Sistema Sanitario destaca la importancia de una alimentación saludable ante el calor - AARONAMAT/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (ANPASS) ha emitido una serie de recomendaciones ante el agravamiento esperado de las temperaturas de cara a los próximos días, entre las que ha puesto de relieve la importancia de llevar a cabo una alimentación "saludable y ligera" y de "evitar los excesos".

"Las altas temperaturas que se están sufriendo en España hacen necesarias precauciones básicas para evitar gravísimos problemas de salud", ha indicado, al tiempo que ha mostrado su apuesta por "beber agua o líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed, y "no abusar de las bebidas con cafeína y alcohol", que pueden hacer que se pierda "mayor cantidad de líquido".

A juicio de ANPASS, "hay que tener especial atención con la población con mayor riesgo de padecer problemas de salud con el calor: niños pequeños, mayores y enfermos crónicos". Además, se debe "permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados"; y "reducir la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en las horas más calurosas", esto es desde las 12 hasta las 17 horas, ha explicado.

"Debemos usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar", ha continuado para pedir "nunca dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado". "Consultar al médico ante problemas de salud que sean persistentes y prolongados y que estén relacionados con el calor", y "mantener alimentos en lugares frescos y refrigerados, especialmente aquellos que puedan ocasionar problemas de salud por su alteración por efectos del calor", son los otros consejos expuestos.

Por último, esta organización ha insistido en seguir estos consejos, ya que las altas temperaturas están ocasionando "importantes perjuicios y efectos negativos sobre la salud de los pacientes, especialmente de los grupos de riesgo o más vulnerables, como ancianos, niños y enfermos crónicos, así como en los que trabajan o realizan esfuerzos al aire libre".