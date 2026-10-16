Archivo - La Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario pide medidas que garanticen el acceso a alimentación adecuada - VLADIMIR VLADIMIROV/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (ANPASS), Mercedes López, ha reclamado "medidas que garanticen el acceso a una alimentación adecuada como elemento esencial para la prevención de enfermedades y el bienestar de la población".

"La situación económica de una persona no debería determinar su capacidad para cuidar de su salud", y es que "no podemos olvidar que detrás de cada dificultad para llegar a fin de mes puede haber decisiones tan importantes como qué alimentos comprar, qué productos dejar de consumir o si es posible mantener las pautas nutricionales necesarias para convivir con una enfermedad", ha declarado.

Por ello, López ha alertado de que las dificultades económicas "ponen en riesgo la alimentación saludable y la salud de la ciudadanía". "El incremento del coste de la vida y la presión que soportan numerosas economías familiares dificultan que una parte de la población pueda acceder de forma regular a alimentos variados, frescos y nutricionalmente adecuados", ha explicado.

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

"Alimentarse adecuadamente no debe ser un privilegio condicionado por la situación económica, sino una necesidad básica y un factor determinante para proteger la salud", ha insistido con motivo de la celebración, este viernes, 16 de octubre, del Día Mundial de la Alimentación. A su juicio, "las dificultades para acceder a una dieta equilibrada pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas, especialmente de aquellas que ya conviven con una enfermedad crónica, las personas mayores, la infancia y los hogares con menos recursos".

En este sentido, considera que la alimentación adecuada es una cuestión de salud pública que requiere tener en cuenta los condicionantes sociales y económicos que influyen en los hábitos nutricionales y en las posibilidades reales de cuidarse. Por ello, cree que "es necesario reforzar las políticas de prevención y protección social, promover la educación nutricional y facilitar el acceso a alimentos saludables y asequibles".

Por tanto, ha subrayado que la situación económica de los pacientes debe tenerse en cuenta "en el diseño de las políticas sanitarias". El objetivo es "que las recomendaciones médicas puedan traducirse en posibilidades reales de cuidado", ha puesto de manifiesto, por lo que ha hecho un llamamiento "a las Administraciones públicas, los profesionales sanitarios y el conjunto de la sociedad" para "avanzar hacia un modelo en el que la alimentación saludable sea accesible para todas las personas, independientemente de sus ingresos".