El anisakis "no es un problema del pasado": sigue siendo consulta frecuente en Gastroenterología

Archivo - Experta subraya que el anisakis "no es un problema del pasado" al seguir siendo consulta frecuente en Gastroenterología - LUCHEZAR/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fundadora y directora de la unidad MGA Healthy Digest del Memorial Publio Cordón Hospital de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, la doctora la doctora Malena García Arredondo, ha subrayado que el anisakis "no es un problema del pasado", ya que "el aumento del consumo de pescado crudo o poco cocinado hace que siga siendo una consulta frecuente en Gastroenterología".

"El problema es que muchos pacientes no relacionan los síntomas con el pescado que han comido unas horas antes", ha indicado, para añadir que este puede aparecer en platos como boquerones en vinagre, tartar de atún y sushi. De hecho, cada año, este parásito sigue siendo una causa frecuente en Urgencias tras la ingesta de pescado.

Tras divulgar que la anisakiasis se produce cuando una larva viva de anisakis llega al aparato digestivo e intenta penetrar en la pared del estómago o del intestino, invasión que desencadena una respuesta inflamatoria que puede provocar dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos y malestar digestivo pocas horas después de la ingesta, García Arredondo ha explicado que existe una relación con el sistema inmunitario.

"El intestino es el mayor órgano inmunológico del organismo", ha señalado en este sentido, tras lo que ha afirmado que cuando este detecta la presencia del anisakis, "activa una respuesta defensiva inmediata, pero en determinadas personas esa respuesta puede dejar una huella inmunológica que favorezca futuras reacciones alérgicas".

Así, ha expuesto que una de las particularidades del anisakis es que algunas de sus proteínas son extraordinariamente resistentes. "Esto significa que, aunque el pescado haya sido correctamente cocinado o congelado y ya no exista riesgo de infección, determinadas personas sensibilizadas pueden seguir desarrollando síntomas alérgicos", ha explicado.

FALSAS CREENCIAS

"Existe la falsa creencia de que cocinar el pescado elimina cualquier riesgo relacionado con el anisakis", ha manifestado al hilo, tras lo que ha apuntado que "lo que elimina es la posibilidad de infección, pero en pacientes previamente sensibilizados algunas proteínas del parásito pueden seguir desencadenando una respuesta alérgica".

Con todo, ha expuesto tres errores "que se repiten cada verano" en relación con este parásito, siendo el primero pensar que el limón o el vinagre eliminan el anisakis. Junto a este, se hallan congelar el pescado durante menos tiempo del recomendado y creer que basta con cocinar solo el exterior.

Por último, ha ahondado en los síntomas, que suelen confundirse con una gastroenteritis, una intoxicación alimentaria o una simple indigestión. "Un dolor abdominal intenso que aparece pocas horas después de haber consumido pescado no debería normalizarse ni atribuirse automáticamente a que algo nos ha sentado mal", ha señalado, para añadir "vómitos persistentes, dificultad para tragar, sangre en las heces, urticaria, hinchazón de labios o cara y dificultar para respirar".