Alimentos ultraprocesados y depresión: reducir su consumo podría mejorar los síntomas

Archivo - Ultraprocesados, comida 'rápida' - JENIFOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

¿Puede lo que ponemos cada día en el plato influir también en cómo nos sentimos? Un estudio preliminar ha puesto el foco en una posible relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y los síntomas de la depresión, después de observar qué ocurrió cuando un pequeño grupo de personas cambió su alimentación.

La investigación abre una nueva vía para estudiar hasta qué punto la dieta puede estar relacionada con la salud mental. Los resultados apuntan a una posible conexión entre reducir estos productos y experimentar cambios en algunos síntomas, aunque los propios investigadores señalan que será necesario estudiar el fenómeno en grupos mucho más amplios.

QUÉ ALIMENTOS ENTRAN EN LA CATEGORÍA DE ULTRAPROCESADOS

Un estudio preliminar dirigido por la Universidad de California en San Francisco (UCSF) en Estados Unidos, se suma a la creciente evidencia de que reducir el consumo de alimentos ultraprocesados puede mejorar los síntomas de la depresión.

El estudio, publicado en 'JAMA Psychiatry' y financiado por los Institutos Nacionales de Salud, se considera el primero en comparar los síntomas de la depresión en personas antes y después de que cambiaran su dieta habitual ultraprocesada por alimentos más saludables.

Aunque el estudio piloto incluyó solo a 20 personas, "estableció con éxito la viabilidad de llevar a cabo esta investigación en un ensayo a mayor escala", enuncia el autor principal Andrew Krystal, profesor en los departamentos de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento y Neurología de la UCSF.

QUÉ OCURRIÓ AL CAMBIAR LA DIETA DURANTE CUATRO SEMANAS

Los participantes redujeron su consumo de alimentos ultraprocesados en más del 85% y experimentaron mejoras de moderadas a significativas en tres indicadores de depresión. Los niveles de ansiedad también mejoraron ligeramente.

Los alimentos ultraprocesados ??incluyen aperitivos envasados, comida rápida, bebidas azucaradas y otros productos fabricados industrialmente que pueden contener conservantes, colorantes artificiales, potenciadores del sabor y emulsionantes.

"Reducir la cantidad de alimentos ultraprocesados en nuestra dieta puede ser un desafío, ya que son muy sabrosos, baratos y prácticos", contextualiza la doctora Nyasha Chagwedera, autora principal del estudio y profesora adjunta del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la UCSF.

"Los alimentos ultraprocesados ??activan la dopamina, la hormona del placer, que genera antojos. Las empresas alimentarias colaboran con científicos para encontrar la cantidad justa de azúcar, sal y grasa que nos incita a comer cada vez más".

La edad promedio de los participantes en el estudio fue de 44 años y el 70% eran mujeres. Además de depresión, 14 participantes presentaban ansiedad, y todos tenían un IMC elevado y al menos un trastorno metabólico, como hipertensión, diabetes o colesterol LDL elevado.

Los participantes se dividieron en dos grupos: uno continuó con su dieta habitual durante cuatro semanas, mientras que el otro cambió a una dieta baja en ultraprocesados, cuyos ingredientes compraron ellos mismos con la ayuda de los investigadores. Transcurridas cuatro semanas, los dos grupos intercambiaron sus dietas.

LA POSIBLE CONEXIÓN ENTRE EL INTESTINO Y EL CEREBRO

Según Chagwedera, fundadora del Programa de Salud Metabólica y Mental de la UCSF, la relación entre los alimentos ultraprocesados y la depresión podría explicarse por un intestino permeable y desequilibrado, causado por el daño que estos alimentos provocan en la mucosa protectora intestinal.

"Este daño intestinal puede generar inflamación crónica de bajo grado en todo el cuerpo, lo que provoca depresión directamente o hace que las personas sean más vulnerables a ella. En otras palabras, un procesamiento inadecuado de la información puede dañar tu intestino de maneras que repercuten en tu cerebro", concluyen los autores que prevén comenzar la inscripción de participantes en la fase 2 del estudio en 2028.

A pesar de los resultados observados, los investigadores advierten de que se trata de un estudio preliminar y con una muestra muy reducida, de solo 20 participantes, por lo que sus conclusiones no pueden generalizarse todavía a toda la población. Además, los participantes presentaban características concretas, como un IMC elevado y al menos un trastorno metabólico, lo que también limita la posibilidad de extrapolar los resultados a personas con otros perfiles.