Los alimentos sin gluten en España son de media un 153% más caros que el resto, según Facua

Exige a los ministerios de Sanidad y Consumo un programa de ayudas económicas para personas celíacas

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Facua ha informado de que los alimentos sin gluten son de media un 153% más caros que el resto y ha constatado también diferencias de precios de hasta un 451%.

Por ello, Facua ha pedido a los ministerios de Sanidad y Consumo que impulsen un programa de ayudas económicas para personas con celiaquía, ya que según la entidad, otros países vecinos como Francia, Portugal, Italia o Bélgica conceden ayudas desde hace años al colectivo celíaco para hacer frente a los elevados precios de los alimentos sin gluten.

Entre los productos analizados hay pizzas, pastas, cervezas, panes, galletas, cereales, magdalenas, harinas, nuggets y tortas de anís, y el estudio se ha llevado a cabo el 30 de septiembre en Mercadona, Dia, Hipercor, Eroski, Alcampo y Carrefour.

El producto donde se ha detectado una mayor diferencia es el pan de molde de marca Alcampo, ya que con gluten cuesta 1,36 euros/kilo, mientras que sin gluten alcanza los 7,50 euros/kilo (un 451,5% más).

En segundo lugar, se sitúa la harina de trigo para repostería de marca Eroski, donde el incremento de precio llega al 445% (1,05 euros/kg con gluten frente 5,73 euros/kilo sin gluten).

Además, la organización ha destacado la diferencia de la pasta, ya que mientras el paquete de 500 gramos de espaguetis o macarrones de marca blanca tiene un precio de 0,80 euros en supermercados como Mercadona, Eroski o Carrefour, la versión sin gluten de estos productos también tiene un precio idéntico en las tres cadenas: 2,05 euros, por tanto, la diferencia de precios alcanza el 156,2% en los tres.

Por otro lado, hay cuatro alimentos cuyo precio es igual o inferior en la versión sin gluten, la lata de Mahou, en Alcampo, es un 7% más barata la sin gluten, mientras que en Dia cuestan lo mismo las dos; también el 'pack' de botellines de Estrella Galicia para celíacos cuesta en Hipercor casi un 10% menos que la común; y por su parte, las tortitas de maíz Eroski tienen un precio idéntico (1,19 euros).