Estudio de alimentación - CEU

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio, bajo el nombre 'Alimenta tu cerebro para aprender mejor', reúne las bases biológicas del rendimiento cognitivo en base a los avances científicos en neurociencia y nutrición, y presenta recomendaciones sobre hábitos y estilos de alimentación y de vida que influyen en la mejora del aprendizaje, la concentración y la memoria.

Sus autores, la profesora adjunta e investigadora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), Rosario García Bellido, y el doctor José Vicente Mestre Morales, han presentado este estudio en València, en un acto presidido por el rector de la CEU UCH, Higinio Marín.

Según ha explicado la profesora Rosario García Bellido, "no aprendemos mejor solo por motivación o por poner más fuerza de voluntad, sino porque el cerebro dispone de la energía, los nutrientes y las condiciones fisiológicas necesarias para mejorar su rendimiento. En realidad, el aprendizaje no empieza en la mente, sino en la biología".

En este sentido, el doctor Mestre también ha destacado: "El cerebro es un órgano extraordinariamente activo desde el punto de vista biológico y metabólico. Aunque representa solo una pequeña fracción del peso corporal, consume una proporción muy elevada de la energía total del organismo. Por eso, hemos reunido en este estudio qué alimentos y qué hábitos de ejercicio, descanso y entrenamiento cognitivo mejoran este entorno cerebral y cuáles, por el contrario, pueden dificultarlo".

DE FORMA DIVULGATIVA

Los autores de 'Alimenta tu cerebro para aprender mejor' explican de forma divulgativa cómo funcionan las neuronas, qué nutrientes necesitan y cuáles son esenciales para la memoria, la concentración y el estado de ánimo, como las vitaminas del grupo B, el hierro, el zinc y los ácidos grasos omega-3.

Una alimentación basada de forma predominante en productos industrializados puede generar déficits nutricionales y procesos inflamatorios que interfieren con la eficiencia de la transmisión neuronal, afectando a largo plazo el rendimiento cognitivo, alertan. Priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados es una de las estrategias "más eficaces y sostenibles" para favorecer la atención, la memoria y la claridad mental, según indican los autores.

El estudio incluye planes de alimentación y recetas para estudiantes, opositores y profesionales con trabajo intelectual intenso que permiten mantener la energía mental.

El estudio también destaca que la alimentación interactúa con otros pilares fundamentales del rendimiento cognitivo, como el ejercicio físico, la estimulación cognitiva, la gestión del estrés y el descanso correcto para la recuperación. Estos son los cinco pilares del método 'serendipia cognitiva', así denominado por los autores.