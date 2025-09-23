La alimentación rica en grasas puede alterar el funcionamiento metabólico de manera diferente según el sexo

La obesidad puede borrar patrones específicos de cada sexo fundamentales para el equilibrio metabólico

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios grupos de investigación del área de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del CIBER (CIBERDEM) han demostrado, en modelos murinos, que las dietas ricas en grasas modifican, de manera profunda y de forma distinta en función del sexo, la expresión de genes en tejidos clave para el control metabólico, siendo los genes que normalmente marcan diferencias entre sexos los más sensibles a los efectos de la obesidad.

El trabajo, publicado recientemente en la revista 'American Journal of Physiology-Cell Physiology', ha contado con la participación de personal investigador del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC).

Observaron que, en ratones sometidos a dietas ricas en grasas, los machos presentaron un deterioro metabólico más severo, a pesar de que ambos sexos desarrollaron una cantidad similar de grasa corporal.

Al analizar los cambios en la expresión génica del hígado y el tejido adiposo, comprobaron que la obesidad alteraba de forma muy distinta la expresión de los genes según el sexo.

"El hallazgo más sorprendente fue descubrir que los genes que marcan diferencias entre sexos en condiciones normales, llamados genes 'sexualmente dimórficos', son precisamente los más sensibles a las dietas obesogénicas" indica Joan-Marc Servitja, investigador CIBERDEM y colíder del estudio.

Como consecuencia, se produce una pérdida de las diferencias naturales en la expresión génica entre sexos, lo que indica que la obesidad puede borrar patrones específicos de cada sexo fundamentales para el equilibrio metabólico.

Estos resultados aportan "una nueva perspectiva sobre cómo la obesidad impacta de forma distinta en función del sexo y ponen de relieve que las diferencias de expresión génica entre sexos desempeñan un papel clave en la salud metabólica", concluye Vicent Ribas investigador CIBERDEM y colíder del estudio.

El estudio subraya la importancia de analizar ambos sexos en la investigación sobre enfermedades metabólicas, ya que este enfoque puede ser decisivo para diseñar estrategias de prevención y tratamiento más eficaces.