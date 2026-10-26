Alerta por presencia de salmonella en un lote de clara de huevo pasteurizada de la marca Casa de Castrelo

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MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de la presencia de 'Salmonella spp' en un lote de clara de huevo pasteurizada de la marca Casa de Castrelo, por lo que recomienda a las personas que tengan en su domicilio este producto se abstenga de consumirlos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Andalucía, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Concretamente se trata de un lote, el 6265, de clara de huevo pasteurizada en botella de plástico de 500 mililitros Casa de Castrelo con caducidad con fecha de 27 octubre de 2026.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.