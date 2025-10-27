Alerta por la presencia de cannabinoides en dos productos de confitería procedentes de la República Checa - AEMPS

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Miniseterio de Consumo, ha alertado de la presencia de cannabinoides de THC, principal compuesto psicoactivo natural del cannabis, y HHC, un psicoactivo sintético con efectos similares al THC, en dos productos de confitería de la marca Heavens Haze procedentes de la República Checa.

Según la información disponible del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), estos productos han sido distribuidos en la Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir distribuciones en otras comunidades autónomas. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por esta alerta, o cualquier producto con HHC o THC en su composición, se abstengan de consumirlos.

Existe la posibilidad de comprar a través de Internet los productos alimenticios mencionados y otros similares con HHC o con THC en su composición, y su consumo implica un riesgo grave para la salud. En ocasiones, el etiquetado de estos productos, y otros similares, incluyen leyendas del tipo "no destinado al consumo" o "producto de coleccionismo".

El primer producto se llama '10-OH-THC LEMON GUMMIES' y el segundo '95% 10-OH HHC'; son productos con apariencia de alimentos, y por tanto se consideran alimentos que se ponen a disposición de la población, siendo además especialmente atractivos para los niños.