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MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndrome de sensibilidad a la alfa-gal (SSA) se produce tras la picadura de la garrapata estrella solitaria. La picadura puede provocar una reacción del organismo al alfa-gal, un azúcar presente en carnes rojas como la de res, cerdo y cordero. También se encuentra en algunos productos lácteos y otros productos derivados de mamíferos.

Entre 96.000 y 450.000 estadounidenses podrían padecer SSA. A diferencia de la mayoría de las alergias alimentarias, la reacción suele comenzar horas después de comer. Este retraso dificulta la identificación del alimento que provoca la reacción.

En 2025, un hombre de Nueva Jersey se convirtió en la primera persona conocida en fallecer a causa del SAG. También destacan que el SAG afecta a más que solo el cuerpo. Aproximadamente dos de cada tres personas con SAG presentan ansiedad o depresión. Más de la mitad evitan eventos sociales que involucren comida.

Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (Estados Unidos) muestra que un tratamiento biológico que ya se utiliza para el asma alérgica, las alergias alimentarias y la urticaria crónica puede ayudar a proteger a las personas con síndrome alfa-gal (SAG), tal y como se presenta en la Reunión Científica Anual 2026 del Colegio Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de Phoenix (Estados Unidos).

Un informe aparte, presentado en sobre un caso médicamente complejo muestra con qué frecuencia los médicos no diagnostican la alergia y cómo puede afectar la salud mental.

UN TRATAMIENTO QUE PODRÍA REDUCIR LAS REACCIONES ALÉRGICAS

El primer estudio analizó a 64 personas con SAG tratadas con omalizumab (Xolair). Este medicamento biológico se administra mediante inyección y ya se utiliza para tratar otras afecciones alérgicas. Antes del tratamiento, el 81% de los pacientes había experimentado una reacción alérgica grave llamada anafilaxia. Más de la mitad necesitó epinefrina.

Durante el tratamiento con omalizumab, ninguno de los pacientes necesitó epinefrina por reacciones alérgicas a los alimentos. Casi todos (95%) refirieron que sus reacciones eran menos frecuentes o menos graves.

Aproximadamente uno de cada tres pudo reintroducir parcialmente o por completo la carne roja u otros productos derivados de mamíferos en su dieta. Los efectos secundarios fueron poco frecuentes y, en su mayoría, leves, como dolor articular. Solo dos pacientes interrumpieron el tratamiento debido a los efectos secundarios.

"Incluso los pacientes que tienen mucho cuidado de evitar productos de origen mamífero pueden sufrir exposiciones y reacciones accidentales", apunta la doctora Collette M. Tilly, autora principal del estudio y miembro de la ACAAI.

"En nuestro estudio, los pacientes tratados con omalizumab presentaron menos reacciones o reacciones menos graves, y ninguno requirió epinefrina por una reacción alimentaria durante el tratamiento. Estos hallazgos sugieren que el omalizumab podría ofrecer una protección adicional a los pacientes con síndrome alfa-gal", señala.

UNA ALERGIA DIFÍCIL DE DIAGNOSTICAR

El segundo estudio describe un caso médicamente complejo. Un hombre de 66 años que había sufrido una picadura de garrapata desarrolló urticaria, tos y dificultad para respirar. En ambas ocasiones, esto ocurrió horas después de haber ingerido carne roja y alcohol.

Dado que a veces podía comer carne roja sin problemas, el SAG no fue la primera sospecha de su médico. Un análisis de sangre reveló finalmente que era altamente alérgico a la alfa-gal. Se le recetó epinefrina para llevar consigo y se le recomendó evitar la carne roja. También se le advirtió que el alcohol puede empeorar las reacciones.

"En este caso, ni siquiera un médico experimentado pensó en la alfa-gal al principio, y eso ocurre con frecuencia", agrega Jeffrey Yu, máster en ciencias, autor principal y miembro de la ACAAI. En promedio, las personas esperan unos siete años para obtener el diagnóstico correcto. A medida que las garrapatas se extienden a más regiones de Estados Unidos, un simple análisis de sangre para detectar la alfa-gal podría salvar vidas.