Ajo negro y fuerza muscular: el compuesto que ayuda a envejecer mejor y a músculos más fuertes

Archivo - Ajo negro - MA-NO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 May. ( EUROPA PRESS) -

¿Puede un compuesto derivado de un ingrediente común de cocina ayudar a mantener la salud muscular durante el envejecimiento? Un nuevo estudio sugiere que sí, y señala al ajo. Esta hortaliza sido valorado por sus beneficios para la salud desde la época griega y ha sido apreciado por la humanidad en todo el mundo.

Como ocurre con las cebollas, cuando el ajo se parte o mastica, libera los dialil sulfurados. Estos actúan como antioxidantes, protegiendo a las células frente al daño causado por los radicales libres (moléculas inestables responsables del envejecimiento celular, entre otros) e induciendo la producción de sulfuro de hidrógeno, un transmisor que actúa como interruptor de rutas biológicas relacionadas con el envejecimiento.

EL AJO ENVEJECIDO TIENE PROPIEDADES ANTIENVEJECIMIENTO

Ahora, un nuevo estudio ha descubierto un compuesto del ajo, pero el ajo negro, que ayuda a mantener la salud muscular durante el envejecimiento según un nuevo estudio del Instituto Saori Moro para la Investigación sobre el Envejecimiento Productivo (Japón).

El estudio, que se publica en línea en la revista 'Cell Metabolism', revela que la S-1-propenil-L-cisteína (S1PC), un compuesto bioactivo presente en el extracto de ajo envejecido, muestra potenciales efectos antienvejecimiento.

La S1PC promueve la comunicación interorgánica entre el tejido adiposo y el cerebro, lo que en última instancia mejora la fuerza muscular, lo que sugiere su potencial para reducir la debilidad muscular en personas mayores.

El equipo de investigadores japoneses, integrado por el Instituto de Investigación sobre el Envejecimiento Productivo (IRPA) de Tokio, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación del envejecimiento fundada en 2019, y Wakunaga Pharmaceutical de Hiroshima, empresa líder mundial en productos derivados del extracto de ajo negro o ajo envejecido, descubrió cómo el compuesto S1PC actúa en el organismo para influir en la función muscular durante el envejecimiento.

"Durante mi experiencia clínica como fisioterapeuta, a menudo me frustraba ver cómo los adultos mayores perdían funcionalidad física y vitalidad simplemente porque no padecían ninguna enfermedad específica que requiriera tratamiento médico. Esta carencia en la atención preventiva ha impulsado mi investigación", comparte el doctor Kiyoshi Yoshioka, uno de los coautores principales de este estudio.

"Esperamos que nuestros hallazgos ayuden a mejorar la condición física y la fuerza muscular en las personas mayores mediante la simple inclusión de un nutracéutico en su dieta diaria", afirma.

La investigación sobre el envejecimiento ha cobrado gran relevancia debido al creciente envejecimiento de la población mundial y a la mayor carga asistencial asociada a la fragilidad muscular en las personas mayores. Los fármacos que mejoran las afecciones relacionadas con la edad son costosos e insostenibles a largo plazo. Por otro lado, las dietas saludables actuales carecen de respaldo científico.

Para subsanar esta deficiencia, el equipo de investigación del IRPA y Wakunaga se propuso identificar y desarrollar intervenciones antienvejecimiento basadas en la evidencia, investigando los compuestos naturales presentes en el extracto de ajo negro (AGE).

Investigaron el S1PC, un compuesto natural derivado de los AGE, y descubrieron que activa la enzima quinasa hepática B1 (LKB1), un regulador clave del metabolismo celular. Es importante destacar que el S1PC potencia la formación de un complejo proteico que involucra a la LKB1, lo que activa la vía SIRT1, la cual promueve la secreción de NAMPT extracelular (eNAMPT) del tejido adiposo. La enzima eNAMPT es fundamental para la síntesis de NAD +, una molécula pequeña esencial involucrada en la protección celular, la reparación del ADN y la producción de energía.

En lugar de actuar directamente sobre el músculo, la eNAMPT contenida en vesículas extracelulares (eNAMPT-EVs) liberadas por el tejido adiposo viaja a través del torrente sanguíneo y actúa sobre el hipotálamo, un centro regulador clave en el cerebro. Esta interacción se asocia con un aumento de la señalización del sistema nervioso simpático, lo que contribuye a una mejor función muscular.

Los hallazgos revelan una nueva vía de comunicación que vincula el tejido adiposo, el cerebro y el músculo esquelético, ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo se puede regular el deterioro funcional relacionado con el envejecimiento.

S1PC REDUJO LOS ÍNDICES DE FRAGILIDAD

Los beneficios funcionales de S1PC se evaluaron en ratones envejecidos. La administración prolongada de S1PC redujo los índices de fragilidad, aumentó la fuerza muscular y restauró la temperatura corporal central. Cabe destacar que un estudio en humanos demostró que S1PC incrementó los niveles de eNAMPT en la circulación, especialmente en individuos con suficiente tejido adiposo.

El hallazgo de que el efecto distintivo de S1PC sobre la secreción de eNAMPT-EV se conserva entre células, ratones y humanos tiene implicaciones significativas para el uso de S1PC como posible intervención antienvejecimiento en humanos.

Al destacar la importancia de sus hallazgos, el doctor Shin-ichiro Imai, presidente de la IRPA, apunta: "Nuestros hallazgos revelan una función única y hasta ahora desconocida de la S1PC en la activación de la LKB1 y en la promoción de una comunicación interorgánica que atenúa la fragilidad muscular. Prevemos que la S1PC probablemente tenga un efecto antienvejecimiento más amplio que justifica una investigación detallada".

S1PC representa un enfoque nutracéutico potencial para abordar el deterioro muscular relacionado con la edad y podría complementar otros enfoques, como los compuestos que potencian el NAD?. Como componente de la medicina tradicional, el AGE se ha consumido durante generaciones sin que se hayan reportado efectos adversos, lo que sugiere un perfil de seguridad favorable para S1PC.

"Hemos logrado ampliar la comprensión actual de cómo los diferentes órganos coordinan las respuestas durante el envejecimiento", ha señalado el experto, "quien afirma que se necesita más investigación para determinar las mejoras en la función muscular en humanos y para evaluar los efectos a largo plazo de S1PC. También es necesario evaluar la presencia y el posible papel de LKB1 en el cerebro".

Al revelar cómo la S1PC influye en la función muscular, esta investigación abre nuevas vías para comprender y, potencialmente, abordar el desafío global del deterioro relacionado con la edad.