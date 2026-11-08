¿Afecta igual la comida grasa a hombres y mujeres? El cerebro revela diferencias

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MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Es conocido que la sobrealimentación altera las vías neuronales implicadas en la alimentación y el metabolismo, pero para conocer con qué rapidez se producen estos cambios adaptativo, y si se producen estas adaptaciones de forma similar en hombres y mujeres.

En un nuevo estudio, publicado en 'Jneurosci', investigadores utilizaron ratones para profundizar en la comprensión de este fenómeno, centrándose en los cambios en una población neuronal clave que suprime la alimentación y participa en el metabolismo: las neuronas excitatorias del hipotálamo lateral.

EL CEREBRO SE ADAPTA A LA DIETA GRASA EN SOLO UN DÍA

Según el trabajo de la Universidad de Rutgers (Estados Unidos), en los ratones, las neuronas que normalmente suprimen la alimentación y participan en el metabolismo se adaptan de forma diferente a las dietas ricas en grasas en machos y hembras.

De esta forma, los investigadores descubrieron que, en condiciones basales, estas neuronas se excitan con mayor facilidad en las mujeres que en los hombres. Tras solo un día de consumir una dieta rica en grasas, las neuronas mostraron una mayor excitabilidad en los hombres.

La intensidad de las señales que inervan estas neuronas hipotalámicas laterales varió tanto en hombres como en mujeres, pero de forma diferente: las señales que activan las neuronas se debilitaron en los hombres, mientras que las que inhiben su actividad se debilitaron en las mujeres.

Cuando los investigadores incrementaron artificialmente la actividad de las neuronas hipotalámicas laterales excitatorias, este cambio limitó el aumento de peso durante el consumo de la dieta rica en grasas en los hombres y provocó una pérdida de peso en las mujeres que seguían dicha dieta.

ACTIVAR ESTAS NEURONAS LIMITÓ EL AUMENTO DE PESO

Según el equipo de investigación, este trabajo demuestra que esta población neuronal que suprime la alimentación se adapta de manera diferente a las dietas ricas en grasas en machos y hembras, al menos en ratones.

Estas neuronas podrían hacer que las ratonas sean menos propensas a la obesidad por sobrealimentación, a la vez que limitan el aumento de peso en los machos. Este estudio podría servir de base para futuras investigaciones que exploren si la manipulación de esta población neuronal suprime el aumento de peso en machos y hembras.