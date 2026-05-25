La AESAN vuelve a ampliar su alerta por presencia de 'Salmonella spp' en moringa ecológica de procedencia alemana - AESAN

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha vuelto a ampliar su alerta por presencia de 'Salmonella spp' en moringa ecológica procedente de Alemania, que se ha extendido a un nuevo producto de la marca 'Foorganic', que "se está procediendo a retirar".

Según ha indicado este organismo, "a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), se ha tenido conocimiento" de esta nueva circunstancia en relación con el mencionado artículo de alimentación, que es el lote 'S1224-59' de 'Moringa en cápsulas ecológica' envasado en bolsa con 150 unidades conservado a temperatura ambiente.

Además, están afectados los lotes '1224', de 'Moringa en polvo' de 'Bibonatur' envasado en bolsa de 200 gramos conservada a temperatura ambiente; '1224', de 'Moringa en polvo' de 'Joylife' envasado en bolsa de 200 gramos y conservado a temperatura ambiente; '1224', de 'Moringa en cápsulas' de 'Joylife' en envase con 120 cápsulas de 81,24 gramos conservado a temperatura ambiente; y '1224', de 'Moringa en cápsulas' de 'Solnatural' en envase con 60 cápsulas conservado a temperatura ambiente.

También están implicados los lotes 'CPS1224-59' con fechas de consumo preferente de 31 de diciembre de 2027, 5 de enero de 2028, 6 de enero de 2028, 7 de enero de 2028 y 8 de enero de 2028, de 'Moringa Bio en cápsulas' de 'Dreamfoods' envasado en bolsa de 150 cápsulas de 55,5 gramos conservado a temperatura ambiente; y 'CPS1224-59' con fecha de consumo preferente de 31 de diciembre de 2027, de 'Moringa Bio en cápsulas' de 'Dreamfoods' envasado en bote de 90 cápsulas de 33,3 gramos conservado a temperatura ambiente.

Junto a ellos, se hallan en la relación los lotes 'S1224-61' con fecha de consumo preferente de 31 de diciembre de 2027, de 'Moringa hojas en polvo' de 'Dreamfoods' envasado en bolsa de 200 gramos conservado a temperatura ambiente; 'CPS1224-59' con fecha de consumo preferente de 31 de diciembre de 2027, de 'Moringa bio' de 'Planeta huerto' envasado en bolsa de 150 cápsulas de 69 gramos conservado a temperatura ambiente; y 'E25095' con fecha de consumo preferente de diciembre de 2027, de 'Moringa ecológica (Organic moringa powder)' de 'The Saffron Company JJ' envasado en bolsa de 250 gramos conservada a temperatura ambiente.

Por último, se han registrado los lotes 'E25095' con fecha de consumo preferente de diciembre de 2027, de 'Moringa en polvo eco' de 'Frisafran' envasado en bolsa de 500 gramos conservada a temperatura ambiente; 'C12105', de 'Moringa organic' de 'Drasanvi' envasado en bolsa de 125 gramos conservada a temperatura ambiente; '10C4' con fecha de consumo preferente de 31 de diciembre de 2027, de 'Moringa bio' de 'El Granero' en envase de 90 cápsulas de 36 gramos conservado a temperatura ambiente; y 'MO260635' con fecha de consumo preferente de 30 de junio de 2027, de 'Moringa bio' de 'El Granero integral' envasado y de peso 150 gramos conservado a temperatura ambiente.

RECOMENDACIONES SANITARIAS

"Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", ha continuado la AESAN, que ha expuesto su recomendación de que las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, "se abstengan de consumirlos".

Para finalizar, ha indicado que "en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud".